خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سایپا 0-0 نفت و گاز گچساران : تقسیم امتیازات در کرج

سایپا 0-0 نفت و گاز گچساران : تقسیم امتیازات در کرج
کد خبر : 1699641
لینک کوتاه کپی شد.

سایپا در کرج مقابل نفت و گاز گچساران متوقف شد.

به گزارش ایلنا، در هفته هشتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور دیدار تیم های سایپا و نفت و گاز گچساران با تساوی بدون گل به پایان  رسید تا عنایتی و شاگردان  در خانه دو امتیاز حیاتی را از دست بدهند.

شاگردان رضا عنایتی که در خانه به مصاف محمود فکری و شاگردانش رفته بودند، امیدوار بودند در این بازی خانگی به سه امتیاز حساس و ارزشمند دست یابند تا فاصله خود را با نساجی صدرنشین لیگ یک کم تر کنند که این گونه نشد و آن‌ها به تساوی بدون گل رضایت دادند.

سایپا در پایان هفته هشتم با کسب 13  امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت تا  منتظر نتایج دیگر بازی ها باشد.

در آن سوی میدان شاگردان محمود فکری با کسب این تساوی  4 امتیازی شده و در جایگاه شانزدهم جدول قرار گرفت تا شرایط برای این تیم بدتر از آن چیزی که فکرش را می کردند پیش برود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ