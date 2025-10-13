سایپا 0-0 نفت و گاز گچساران : تقسیم امتیازات در کرج

به گزارش ایلنا، در هفته هشتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور دیدار تیم های سایپا و نفت و گاز گچساران با تساوی بدون گل به پایان رسید تا عنایتی و شاگردان در خانه دو امتیاز حیاتی را از دست بدهند.

شاگردان رضا عنایتی که در خانه به مصاف محمود فکری و شاگردانش رفته بودند، امیدوار بودند در این بازی خانگی به سه امتیاز حساس و ارزشمند دست یابند تا فاصله خود را با نساجی صدرنشین لیگ یک کم تر کنند که این گونه نشد و آن‌ها به تساوی بدون گل رضایت دادند.

سایپا در پایان هفته هشتم با کسب 13 امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت تا منتظر نتایج دیگر بازی ها باشد.

در آن سوی میدان شاگردان محمود فکری با کسب این تساوی 4 امتیازی شده و در جایگاه شانزدهم جدول قرار گرفت تا شرایط برای این تیم بدتر از آن چیزی که فکرش را می کردند پیش برود.

