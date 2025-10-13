خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهرداری نوشهر 0-2 مس شهربابک: شاگردان شهبا دست پیدا از چالوس بازگشتند

شهرداری نوشهر 0-2 مس شهربابک: شاگردان شهبا دست پیدا از چالوس بازگشتند
کد خبر : 1699640
لینک کوتاه کپی شد.

مس شهربابک در هفته هشتم لیگ یک مقابل شهرداری نوشهر به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم های  شهرداری نوشهر و مس شهر بابک در هفته هشتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور با برتری 2 بر صفر شاگردان قاسم شهبا به پایان رسید تا شهر بابکی ها به 3 امتیاز این بازی دست پیدا کنند و چندین پله در جدول صعود کنند.

مس شهر بابک در نیمه نخست یا بازی و در دقیقه 14 توسط امید سام کن به گل برتری رسید و در نیمه دوم هم به گل دوم رسد  و توانست تا پایان بازی از آن محافظت کند  تا برنده از زمین خارج شود و سه امتیاز ارزشمند در مصاف خارج از خانه را کسب کرده باشد.

 مس شهر بابک با این پیروزی 13 امتیازی شد اما با کسر 3 امتیاز انضباطی در امتیاز 10 و در جایگاه هشتم چدول قرار گرفت.

 شهرداری نوشهر نیز با این شکست  علی رغم این که 8 امیتازی شده است ولی با کسر سه امتیاز انضباطی در امتیاز 5 قرار گرفت و در جایگاه  پانزدهم جدول ایستاد تا روزهای سختی در انتظار کیانوش رحمتی و شاگردانش در پیش رو باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ