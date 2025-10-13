شهرداری نوشهر 0-2 مس شهربابک: شاگردان شهبا دست پیدا از چالوس بازگشتند

به گزارش ایلنا، دیدار تیم های شهرداری نوشهر و مس شهر بابک در هفته هشتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور با برتری 2 بر صفر شاگردان قاسم شهبا به پایان رسید تا شهر بابکی ها به 3 امتیاز این بازی دست پیدا کنند و چندین پله در جدول صعود کنند.

مس شهر بابک در نیمه نخست یا بازی و در دقیقه 14 توسط امید سام کن به گل برتری رسید و در نیمه دوم هم به گل دوم رسد و توانست تا پایان بازی از آن محافظت کند تا برنده از زمین خارج شود و سه امتیاز ارزشمند در مصاف خارج از خانه را کسب کرده باشد.

مس شهر بابک با این پیروزی 13 امتیازی شد اما با کسر 3 امتیاز انضباطی در امتیاز 10 و در جایگاه هشتم چدول قرار گرفت.

شهرداری نوشهر نیز با این شکست علی رغم این که 8 امیتازی شده است ولی با کسر سه امتیاز انضباطی در امتیاز 5 قرار گرفت و در جایگاه پانزدهم جدول ایستاد تا روزهای سختی در انتظار کیانوش رحمتی و شاگردانش در پیش رو باشد.

