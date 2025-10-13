غیبت کاپیتان آرسنال تا اواسط نوامبر!

به گزارش ایلنا، باشگاه آرسنال اعلام کرد مارتین اودگارد به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط داخلی زانوی چپ (MCL) تا اواسط ماه نوامبر قادر به همراهی تیمش نخواهد بود. این آسیب‌دیدگی در جریان پیروزی توپچی‌ها برابر وستهام در تاریخ ۴ اکتبر به‌وجود آمد و مانع از حضور او در اردوی تیم ملی نروژ شد.

بر اساس گزارش‌ها در انگلیس، اودگارد دست‌کم تا پایان فیفادی ماه نوامبر به میادین بازنخواهد گشت. بر این اساس، او دیدارهای مهمی از جمله مصاف‌های لیگ برتر برابر فولام، کریستال پالاس، برنلی و ساندرلند را از دست می‌دهد. همچنین در لیگ قهرمانان اروپا، آرسنال در دو بازی مقابل اتلتیکومادرید و اسلاویا پراگ بدون حضور کاپیتان خود به میدان خواهد رفت.

پزشکان آرسنال تأیید کرده‌اند که مصدومیت اودگارد نیازی به جراحی ندارد، اما برای جلوگیری از تشدید آسیب، برنامه توانبخشی ویژه‌ای برای او در نظر گرفته شده است. کادر فنی امیدوار است این بازیکن تا پایان فیفادی ماه نوامبر به تمرینات گروهی بازگردد.

در صورت روند مطلوب بهبودی، پیش‌بینی می‌شود اودگارد نخستین بازی خود پس از مصدومیت را در دربی شمال لندن برابر تاتنهام، در تاریخ ۲۳ نوامبر انجام دهد؛ دیداری که می‌تواند بازگشت او به ترکیب اصلی را رقم بزند.

اودگارد در فصل جاری یکی از مهره‌های کلیدی آرسنال در میانه میدان بوده و نقش مهمی در ساختار تاکتیکی میکل آرتتا ایفا کرده است. غیبت او در بازی‌های حساس پیش رو، به‌ویژه در رقابت‌های اروپایی، چالشی جدی برای تیم لندنی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/