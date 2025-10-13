به گزارش ایلنا، جواد آقایی‌پور، بازیکنی که دو فصل پیش به عنوان خبرسازترین چهره نقل و انتقالات مورد توجه تیم‌های بزرگی چون پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان قرار گرفته بود، در نهایت با قراردادی ویژه به جمع طلایی‌پوشان اصفهانی پیوست.

او اگرچه در ابتدا نتوانست نمایش درخشان خود در استقلال خوزستان را تکرار کند، اما با حضور در چند اردوی تیم ملی و عملکرد قابل قبول در ترکیب سپاهان، دوباره توانایی‌هایش را نشان داد.

اکنون و در حالی که مدتی از تیم ملی فاصله گرفته، محرم نویدکیا با اعتماد دوباره به این بازیکن گیلانی، توانسته او را به روزهای خوبش بازگرداند. درخشش آقایی‌پور در بازی اخیر سپاهان و نقش‌آفرینی‌اش در گل تیم، نشانه‌ای از بازگشت اعتمادبه‌نفس و انگیزه بالای اوست؛ موضوعی که می‌تواند شانس حضور مجددش در تیم ملی را افزایش دهد.

فصل جاری برای آقایی‌پور اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که قراردادش با سپاهان رو به پایان است و نمایش‌های اخیرش می‌تواند آینده فوتبالی او را رقم بزند. حال باید دید آیا او می‌تواند بار دیگر به عنوان ستاره سپاهان بدرخشد و نگاه‌ها را به سوی خود جلب کند یا نه.

انتهای پیام/