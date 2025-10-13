خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت دوباره جواد آقایی‌پور به روزهای اوج زیر نظر نویدکیا

بازگشت دوباره جواد آقایی‌پور به روزهای اوج زیر نظر نویدکیا
کد خبر : 1699638
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره گیلانی سپاهان پس از افت مقطعی و دوری از تیم ملی، با اعتماد محرم نویدکیا بار دیگر به فرم ایده‌آل خود نزدیک شده و امیدوار است در مسیر جام جهانی، دوباره پیراهن ملی را به تن کند.

به گزارش ایلنا،  جواد آقایی‌پور، بازیکنی که دو فصل پیش به عنوان خبرسازترین چهره نقل و انتقالات مورد توجه تیم‌های بزرگی چون پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان قرار گرفته بود، در نهایت با قراردادی ویژه به جمع طلایی‌پوشان اصفهانی پیوست.

او اگرچه در ابتدا نتوانست نمایش درخشان خود در استقلال خوزستان را تکرار کند، اما با حضور در چند اردوی تیم ملی و عملکرد قابل قبول در ترکیب سپاهان، دوباره توانایی‌هایش را نشان داد.

اکنون و در حالی که مدتی از تیم ملی فاصله گرفته، محرم نویدکیا با اعتماد دوباره به این بازیکن گیلانی، توانسته او را به روزهای خوبش بازگرداند. درخشش آقایی‌پور در بازی اخیر سپاهان و نقش‌آفرینی‌اش در گل تیم، نشانه‌ای از بازگشت اعتمادبه‌نفس و انگیزه بالای اوست؛ موضوعی که می‌تواند شانس حضور مجددش در تیم ملی را افزایش دهد.

فصل جاری برای آقایی‌پور اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که قراردادش با سپاهان رو به پایان است و نمایش‌های اخیرش می‌تواند آینده فوتبالی او را رقم بزند. حال باید دید آیا او می‌تواند بار دیگر به عنوان ستاره سپاهان بدرخشد و نگاه‌ها را به سوی خود جلب کند یا نه.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ