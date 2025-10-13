روزهای سخت رودریگو: امباپه در آستانه عبور از ستاره برزیلی
رودریگو، مهاجم برزیلی رئال مادرید، در یکی از دشوارترین مقاطع دوران حضورش در سانتیاگو برنابئو قرار دارد. عملکرد نامطمئن، کاهش جایگاه در ترکیب اصلی و درخشش خیرهکننده کیلیان امباپه باعث شده مقایسه آماری این دو بازیکن برای رودریگو دردناک باشد.
به گزارش ایلنا، رودریگو گوئس روزهای پرچالشی را در رئال مادرید پشت سر میگذارد. او نهتنها از نظر فنی و آمادگی در سطح مورد انتظار ظاهر نشده، بلکه با تصمیمهای ژابی آلونسو و رقابت شدید در خط حمله نیز جایگاه ثابت خود را از دست داده است. آمارها نیز شرایط را برای این بازیکن ۲۳ ساله دشوارتر کردهاند؛ چرا که امباپه با سرعتی خیرهکننده در حال نزدیک شدن به رکورد گلهای اوست.
بر اساس آمار رسمی باشگاه، رودریگو در طول هفت فصل حضورش در رئال مادرید موفق به زدن ۶۸ گل شده است، در حالی که امباپه تنها در حدود یک سال و نیم حضور در برنابئو، ۵۸ بار دروازه رقبا را باز کرده است. اگر روند گلزنی ستاره فرانسوی به همین شکل ادامه یابد، او طی چند هفته آینده از رودریگو عبور خواهد کرد و در جدول گلزنان فعلی تیم، تنها پس از وینیسیوس جونیور با ۱۱۰ گل قرار خواهد گرفت.
در مقایسهای مستقیم، از آغاز فصل گذشته تاکنون رودریگو تنها ۱۴ گل برای رئال مادرید به ثمر رسانده، در حالیکه امباپه در همین بازه زمانی ۵۸ گل زده است. فصل جاری برای رودریگو هنوز بدون گل آغاز شده و او فقط در دو دیدار از ۱۰ مسابقه رسمی تیم در ترکیب اصلی قرار گرفته است (برابر اوویدو و مارسی)، و در مجموع تنها ۲۱۲ دقیقه در زمین حضور داشته است.
شرایط دشوار رودریگو از اواخر فصل گذشته آغاز شد؛ زمانی که در مراحل پایانی رقابتها کمتر به میدان رفت و عملکردش زیر سایه دیگر بازیکنان قرار گرفت. حتی در جام جهانی باشگاهها نیز نتوانست تأثیر قابل توجهی بگذارد و شایعاتی درباره احتمال جداییاش از رئال به وجود آمد. هرچند در نهایت در تیم ماند، اما حالا باید برای بازگشت به جایگاه سابقش در ترکیب اصلی بجنگد.
در هفتههای اخیر، نامهایی چون ماستانتونو و گاه براهیم دیاز در ترکیب اصلی پیش از او قرار گرفتهاند و بازگشت جود بلینگام نیز کار را برای رودریگو دشوارتر کرده است. با این حال، کارلو آنچلوتی همچنان از او حمایت میکند و در گفتوگویی صمیمی با شاگردش تلاش کرده روحیه از دسترفتهاش را بازگرداند.
رودریگو نیز در مصاحبهای اخیر درباره وضعیت خود گفته است: «دوران سختی را پشت سر گذاشتم. مدتی نیاز داشتم فکر کنم، ذهنم را آرام کنم و دوباره روی مسیر درست قرار بگیرم. حالا احساس خوبی دارم و آمادهام بهترین نسخه خودم را نشان دهم.»
بازگشت او به اردوی تیم ملی برزیل نیز روزنه امیدی برای احیای روحیهاش بوده است. آنچلوتی که هدایت سلسائو را نیز بر عهده دارد، از شاگرد خود تمجید کرد و گفت:«رودریگو در فرم خوبی است. شاید زیاد بازی نکرده باشد، اما هر بار که وارد زمین شده، عملکرد خوبی داشته است. او انگیزه بالایی دارد و یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی به حساب میآید.»
فصل پیشرو برای رودریگو اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که جام جهانی پیشرو برای فوتبالیستهای برزیلی هدفی بزرگ و وسوسهانگیز است. او میداند برای حفظ جایگاه خود در تیم ملی باید در رئال مادرید بیشتر بازی کند، گل بزند و دوباره به اوج برگردد. دو گلی که اخیراً در دیدار دوستانه با پیراهن برزیل به ثمر رساند، شاید آغازی باشد برای بازگشت دوباره رودریگو به مسیر درخشش در مادرید.