به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا اعلام کرد دنی اولمو، هافبک هجومی این تیم، دچار آسیب‌دیدگی عضله سولئوس در پای چپ شده است، اما خوشبختانه هیچ پارگی در بافت عضلانی مشاهده نشده است. این خبر پس از انجام آزمایش‌های پزشکی در مجموعه ورزشی «سیوتات اسپورتیوا» منتشر شد و خیال هواداران را تا حد زیادی راحت کرد.

در بیانیه باشگاه آمده است: «دنی اولمو از آسیب عضلانی در ناحیه سولئوس پای چپ رنج می‌برد، اما بافت‌های همبند سالم هستند.» بارسلونا همچنین اعلام کرده که زمان بازگشت این بازیکن به تمرینات، به روند بهبود او بستگی دارد.

اولمو صبح دوشنبه زودتر از سایر بازیکنان در مجموعه تمرینی حاضر شد و تحت معاینات دقیق پزشکی قرار گرفت. با وجود نگرانی‌های اولیه درباره پارگی عضله، مشخص شد مصدومیت او خفیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. در صورت بروز پارگی، او دست‌کم چهار هفته از میادین دور می‌ماند.

به همین دلیل، هرچند مصدومیت اولمو جدی نیست، اما احتمال غیبت او در دیدار حساس برابر رئال مادرید در ال‌کلاسیکو وجود دارد. کادر فنی و پزشکی بارسلونا قصد ندارد هیچ ریسک غیرضروری انجام دهد تا این بازیکن کاملاً آماده بازگردد.

هافبک اهل تراسا در جریان حضورش در اردوی تیم ملی اسپانیا دچار این مصدومیت شد و روز شنبه به بارسلونا بازگشت.

با وجود این خبر مثبت، بارسلونا همچنان با فهرست بلندبالایی از مصدومان روبه‌روست. در حال حاضر بازیکنانی مانند رافینیا، فِرمین لوپز، لامین یامال، خوان گارسیا، گاوی و تراشتگن نیز در بخش پزشکی باشگاه تحت درمان قرار دارند.

اولمو از ابتدای فصل جاری در تمامی ۱۰ مسابقه رسمی بارسلونا به میدان رفته است؛ آماری که تنها چند بازیکن دیگر مانند پدری، اریک گارسیا، کنده، فران تورس و رشفورد با او مشترک هستند.

بر اساس ارزیابی پزشکان، اگر روند بهبود اولمو به همین شکل پیش برود، او می‌تواند پیش از پایان ماه به تمرینات گروهی بازگردد.

انتهای پیام/