شجاعی: تمامی برنامههای تیمهای ملی طبق تقویم مصوب در حال اجراست
نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال با تأکید بر اجرای کامل برنامههای تیمهای ملی فوتبال و فوتسال بانوان، گفت: توسعه و پیشرفت چشمگیر فوتبال بانوان در سالهای اخیر حاصل حمایتها و نگاه مدیریتی رئیس فدراسیون فوتبال است.
به گزارش ایلنا، فریده شجاعی، نایب رئیس بانوان فدراسیون، در دیدار با نمایندگان بانوان مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از حمایتهای رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: رشد و توسعه فوتبال و فوتسال بانوان در سالهای اخیر نتیجه حمایتها و نوع نگرش رئیس فدراسیون فوتبال است. ایشان همواره بر این باورند که پیشرفت فوتبال کشور بدون حضور و نقشآفرینی بانوان ممکن نیست و همین نگاه زمینهساز رشد و موفقیت تیمهای ملی بانوان شده است.
وی در ادامه به تشریح آخرین برنامههای تیمهای ملی بانوان پرداخت و گفت:تمامی برنامههای تیمهای ملی طبق تقویم مصوب در حال اجراست. تیم زیر ۱۷ سال فوتبال بانوان به عربستان اعزام شده تا در دیدارهای انتخابی مقدماتی جام ملتهای فوتبال آسیا با تیمهای عربستان، لبنان و کویت به میدان برود.
وی ادامه داد: تیم ملی فوتسال بانوان نیز فردا عازم روسیه میشود تا دو دیدار تدارکاتی برگزار کند و تیم ملی فوتبال بانوان نیز بهزودی برای حضور در تورنمنت سهجانبه هند مقابل تیمهای نپال و هند به این کشو سفر خواهد کرد.
شجاعی در پایان با اشاره به ضرورت حضور بانوان در عرصههای مدیریتی فوتبال تأکید کرد: برای توسعه پایدار فوتبال بانوان، حضور زنان در سطوح تصمیمسازی و مدیریتی فوتبال اهمیت ویژهای دارد. بانوان توانمند بسیاری در این حوزه فعال هستند و حضور آنها میتواند مسیر پیشرفت را برای نسلهای آینده هموارتر کند.