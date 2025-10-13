خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شجاعی: تمامی برنامه‌های تیم‌های ملی طبق تقویم مصوب در حال اجراست

شجاعی: تمامی برنامه‌های تیم‌های ملی طبق تقویم مصوب در حال اجراست
کد خبر : 1699420
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال با تأکید بر اجرای کامل برنامه‌های تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال بانوان، گفت: توسعه و پیشرفت چشمگیر فوتبال بانوان در سال‌های اخیر حاصل حمایت‌ها و نگاه مدیریتی رئیس فدراسیون فوتبال است.

به گزارش ایلنا، فریده شجاعی، نایب رئیس بانوان فدراسیون، در دیدار با نمایندگان بانوان مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: رشد و توسعه فوتبال و فوتسال بانوان در سال‌های اخیر نتیجه حمایت‌ها و نوع نگرش رئیس فدراسیون فوتبال است. ایشان همواره بر این باورند که پیشرفت فوتبال کشور بدون حضور و نقش‌آفرینی بانوان ممکن نیست و همین نگاه زمینه‌ساز رشد و موفقیت تیم‌های ملی بانوان شده است.

وی در ادامه به تشریح آخرین برنامه‌های تیم‌های ملی بانوان پرداخت و گفت:تمامی برنامه‌های تیم‌های ملی طبق تقویم مصوب در حال اجراست. تیم زیر ۱۷ سال فوتبال بانوان به عربستان اعزام شده تا در دیدارهای انتخابی مقدماتی جام ملتهای فوتبال آسیا با تیم‌های عربستان، لبنان و کویت به میدان برود.

شجاعی: تمامی برنامه‌های تیم‌های ملی طبق تقویم مصوب در حال اجراست

وی ادامه داد:  تیم ملی فوتسال بانوان نیز فردا عازم روسیه می‌شود تا دو دیدار تدارکاتی برگزار کند و تیم ملی فوتبال بانوان نیز به‌زودی برای حضور در تورنمنت سه‌جانبه هند مقابل تیم‌های نپال و هند به این کشو سفر خواهد کرد.

شجاعی در پایان با اشاره به ضرورت حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی فوتبال تأکید کرد: برای توسعه پایدار فوتبال بانوان، حضور زنان در سطوح تصمیم‌سازی و مدیریتی فوتبال اهمیت ویژه‌ای دارد. بانوان توانمند بسیاری در این حوزه فعال هستند و حضور آن‌ها می‌تواند مسیر پیشرفت را برای نسل‌های آینده هموارتر کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ