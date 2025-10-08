پارگی رباط صیلبی وحید امیری

به گزارش ایلنا، وینگر چپ‌پای اسبق تیم ملی که حواشی عجیب و پر سر و صدایی را در نقل و انتقالات تابستانی پشت سر گذاشت و در رفت و برگشت به پرسپولیس در نهایت راهی فولاد خوزستان شد و شاگرد یحیی گل محمدی شد، در دقایق پایانی تمرین امروز، دچار مصدومیت شد و بهت و نگرانی بزرگی را در بین هم‌تیمی‌هایش شکل داد.

امیری که بحث زیادی درباره ادامه همکاری‌اش با پرسپولیس و تمدید قراردادش شکل گرفته بود، علیرغم مذاکره و تمدید قرارداد با این تیم در نهایت در اتفاقی عجیب با تصمیم وحید هاشمیان با شرایطی مواجه شد که بار دیگر قراردادش را پایان داد و راهی فولاد خوزستان شد.

او طی دوران کوتاه حضور در فولاد خوزستان خیلی زود توانست به بازیکن مورداعتماد یحیی گل محمدی تبدیل شده و در آخرین بازی این تیم برابر تراکتور نیز نمایش دلپذیری از خود به جا گذاشت.

اما اکنون خبر نگران‌کننده ای از کمپ تمرینی فولاد خوزستان به بیرون درز پیدا کرده است؛ تمرین آخرین فولاد خوزستان پیش از اینکه به پایان برسد، با شکل گرفتن این اتفاق نگران کننده با سوت یحیی گل محمدی همراه شد و به پایان رسید!

در برخوردی که وحید امیری با گلر جوان فولاد خوزستان داشت، صدای فریاد این بازیکن باتجربه همه چیز را تحت تاثیر قرار داد.

شدت این مصدومیت به شکل بود که دقایق پایانی تمرین را تحت شعاع قرار داد و در ادامه کادرپزشکی این بازیکن را به بیرون از زمین انتقال داد. با این حال متاثر شدن بازیکنان و اعضای فنی فولاد خوزستان باعث شد تا پیش از اینکه دقایق پایانی تمرین فرا برسد، یحیی گل محمدی ترجیح بدهد سوت پایان تمرین را بزند.

با این حال علیرغم تاییدهای اولیه در خصوص احتمال پارگی رباط صلیبی وحید امیری، این بازیکن باید طبق روال بعد از کاهش ورم ناحیه مصدومیت، ام آر آی انجام داده و با پاسخ نهایی در خصوص سرنوشت خود مواجه شود.

