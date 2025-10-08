خبرگزاری کار ایران
هاشمیان در جست‌وجوی فرمول نجات پرسپولیس با کمک مربی آلمانی
در حالی‌که پرسپولیس با چهار تساوی پیاپی روزهای پرانتقادی را پشت سر می‌گذارد، وحید هاشمیان با برگزاری جلسات فنی فشرده و مشورت با میشائیل اونینگ، مربی آلمانی تیم، به‌دنبال یافتن راهی برای بازگرداندن قرمزها به مسیر پیروزی است.

به گزارش ایلنا، سرمربی پرسپولیس که به‌خوبی از فشار و دشواری‌های هدایت این تیم پرهوادار آگاه است، در روزهای اخیر نشست‌های متعددی را با اعضای کادر فنی خود برگزار کرده تا راهکاری عملی برای خروج از بحران فعلی پیدا کند. در این میان، میشائیل اونینگ، مربی آلمانی سرخ‌پوشان، نقش پررنگ‌تری در تحلیل شرایط و طراحی برنامه‌های تمرینی ایفا می‌کند.

اونینگ که تجربه حضور در فوتبال حرفه‌ای آلمان را در کارنامه دارد، پس از چند هفته آشنایی با فضای فوتبال ایران، حالا با درک بهتری از سبک بازی تیم‌ها در لیگ برتر، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از دانش تاکتیکی‌اش، پیشنهادهای مؤثری برای بهبود عملکرد تیم ارائه دهد.

پرسپولیس در هفته‌های آینده باید با چند حریف قدرتمند روبه‌رو شود و هاشمیان امیدوار است با اتکا به تجربه بین‌المللی اونینگ و همکاری دیگر دستیاران ایرانی، زمینه بازگشت تیم به مسیر موفقیت را فراهم کند.

اکنون نگاه‌ها به نیمکت پرسپولیس دوخته شده تا مشخص شود ترکیب فکری هاشمیان و اونینگ می‌تواند پس از چهار مساوی متوالی، آغازی برای بازگشت قرمزها به روزهای درخشان باشد یا خیر. سرخ‌پوشان از شش بازی فقط هشت امتیاز کسب کرده‌اند، اما با توجه به لغزش دیگر مدعیان، هنوز این فرصت را دارند که با چند برد پیاپی خود را به صدر جدول نزدیک کنند.

