رونالدو در آستانه ۴۰ سالگی: برای بازنشستگی هنوز زود است
کریستیانو رونالدو، ستاره ۴۰ ساله فوتبال جهان، اعلام کرد که هنوز قصد خداحافظی ندارد و میخواهد چند سال دیگر هم برای پرتغال و باشگاهش بازی کند.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، بهترین گلزن تاریخ فوتبال جهان با ۹۴۶ گل در رده باشگاهی و ملی، بار دیگر نشان داد که زمان برایش معنا ندارد. در حالیکه بسیاری در این سن از فوتبال خداحافظی کردهاند، او همچنان با روحیهای پرانرژی و جاهطلبانه به آینده نگاه میکند.
رونالدو پس از دریافت جایزهای ویژه به مناسبت ۲۲ سال حضور در تیم ملی پرتغال، در گفتوگویی صریح و آرام از تمایل خود برای ادامه فوتبال سخن گفت:«میخواهم چند سال دیگر بازی کنم. نه خیلی زیاد، اما هنوز احساس میکنم میتوانم به تیمم کمک کنم. عملکردم خوب است، برای باشگاهم و پرتغال مفیدم. پس چرا باید همین حالا متوقف شوم؟»
ستاره النصر عربستان تأکید کرد که بازنشستگی فعلاً در برنامهاش نیست و بزرگترین انگیزهاش حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ جایی که میتواند به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شود که در شش دوره جام جهانی حضور پیدا میکند.
او افزود:«وقتی بازنشسته شوم، این کار را با رضایت کامل انجام خواهم داد، چون میدانم هرچه در توان داشتم، برای فوتبال گذاشتم.»
رونالدو همچنان با برنامهای دقیق و فشرده برای حفظ آمادگی جسمی و ذهنی تمرین میکند. تیم ملی پرتغال تحت هدایت روبرتو مارتینز عملکرد درخشانی دارد و در مرحله مقدماتی یوفا با شش امتیاز، هشت گل زده و تنها دو گل خورده، صدرنشین گروه F است. این گروه شامل تیمهای ارمنستان، مجارستان و ایرلند است و پرتغال در مسیر صعودی مطمئن قرار دارد.
رونالدو با وجود نزدیک شدن به پایان دوران حرفهای خود، تأکید کرد که عجلهای برای خداحافظی ندارد:«میدانم سالهای زیادی برای بازی باقی نمانده، اما میخواهم از هر لحظهاش لذت ببرم. موضوع فقط ادامه دادن نیست، بلکه لذت بردن از مسیر است.»
رونالدو که همواره از نگاه بلندمدت فاصله گرفته و تمرکز خود را بر «زندگی در لحظه» گذاشته، نشان میدهد که بزرگترین قدرتش فقط در گلزنی نیست، بلکه در ذهنیت قدرتمند و روحیه بیوقفهاش نهفته است.
زمان میگذرد، اما کریستیانو رونالدو هنوز در حال نوشتن فصلهای تازهای از تاریخ فوتبال است؛ مردی که حتی در ۴۰ سالگی، هنوز تسلیم نمیشود.