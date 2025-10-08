تولد ۲۴ سالگی محمد قربانی در اردوی تیم ملی
محمد قربانی، هافبک ایرانی تیم الوحده امارات، همزمان با حضور در اردوی تیم ملی برای دیدارهای تدارکاتی مقابل روسیه و تانزانیا، جشن تولد ۲۴ سالگیاش را در فضایی کاملاً فوتبالی برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی جاری اردوی آمادهسازی خود را برای انجام دو دیدار دوستانه مقابل روسیه و تانزانیا آغاز کرده است. محمد قربانی، هافبک سابق سپاهان و بازیکن فعلی الوحده امارات، با حضور در این اردو همزمان جشن تولد ۲۴ سالگی خود را در کنار همتیمیهایش برگزار کرد.
قربانی که سومین فصل حضورش در فوتبال خارج از ایران را پشت سر میگذارد، به یکی از بازیکنان محبوب ژوزه مورایس در الوحده و از چهرههای مورد اعتماد امیر قلعهنویی در تیم ملی تبدیل شده است.
او این جشن را بدون حاشیه و حادثه پشت سر گذاشت تا برخلاف اتفاق تلخی که پیشتر برای کریم انصاریفرد در جشن تولدش رخ داده بود، مراسمی آرام و خاطرهانگیز را تجربه کند. قربانی اکنون با انگیزهای مضاعف در پی درخشش در ترکیب تیم ملی و تحقق رویای حضور در جام جهانی است.