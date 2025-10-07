به گزارش ایلنا، ژاوی هرناندز، در گفت‌وگویی با رسانه Cronache di Spogliatoio درباره لامین یامال، بازیکنی که خودش به تیم اصلی بارسلونا معرفی کرد، صحبت کرد. او گفت: لامین یک برگزیده است و می‌تواند یکی از نوابغ و اسطوره‌های تاریخ فوتبال شود، اما همه چیز بستگی به جاه‌طلبی و اشتیاق خودش دارد.

ژاوی که یکی از بهترین هافبک‌های تاریخ فوتبال محسوب می‌شود، افزود: لامین وقتی تنها ۱۵ یا ۱۶ سال داشت، مقابل بازیکنان حرفه‌ای دریبل می‌زد و در تمرینات، ما اغلب از خودمان می‌پرسیدیم بهترین بازیکن زمین کیست و تقریباً همیشه جواب او بود. کارهایی انجام می‌داد که فقط از بازیکنانی مثل نیمار یا مسی دیده می‌شود.

او ادامه داد: وقتی او را دیدم، مطمئن شدم آماده است و هیچ ترسی از بازی دادن به او نداشتم. خودش هم هیچ نشانه‌ای از سن کمش نشان نمی‌داد و می‌تواند تفاوت‌ساز باشد.

ژاوی همچنین درباره گذشته خود و پیشنهاداتی که برای ترک بارسلونا داشت صحبت کرد. او گفت: در سال ۲۰۰۸ و دوران دشوار تیم، اینتر میلان و بایرن مونیخ علاقه‌مند به جذب من بودند، اما با آمدن پپ گواردیولا همه چیز تغییر کرد. دو بار هم تا آستانه جدایی از بارسلونا پیش رفتم، اما در نهایت تصمیم گرفتم بمانم و مسیر خود را در این باشگاه ادامه دهم.

انتهای پیام/