واکنش تند باشگاه چادرملو اردکان به ادعای استقلال درباره داوری بازی
باشگاه چادرملو در بیانیهای نسبت به اعتراض استقلال به داور دیدار دو تیم واکنش نشان داد و اعلام کرد تصمیمات داور در جریان بازی بیشتر به سود آبیپوشان بوده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه چادرملو اردکان در واکنش به مطلب منتشرشده از سوی رسانه رسمی باشگاه استقلال درباره داوری دیدار هفته ششم لیگ برتر، بیانیهای منتشر کرد. استقلال در این مطلب مدعی شده بود که رضا دهقان، بازیکن چادرملو اردکان، باید در جریان بازی از زمین اخراج میشد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:«استقلالیها معتقدند دهقان باید به دلیل خطا روی روزبه چشمی اخطار میگرفت و از آنجا که در ادامه به خاطر خطا روی آسانی کارت زرد دریافت کرد، باید از بازی اخراج میشد. در حالی که همکاران ما در باشگاه استقلال که در این بازی میهمان بودند اما کاملاً شرایط میزبانی برایشان فراهم بود، به خوبی میدانند بازیکنان پس از دریافت کارت زرد با احتیاط بیشتری بازی میکنند و هیچ تضمینی وجود ندارد که دهقان در صورت اخطار اول، خطای منجر به اخطار دوم را هم انجام میداد.»
باشگاه چادرملو در ادامه به چند صحنه جنجالی بازی اشاره کرده و نوشته است: «در دقیقه ۲۸، مدافع استقلال صالح حردانی با دست به صورت رضا محمودآبادی ضربه زد اما حتی اخطار هم نگرفت. در دقیقه ۳۳ نیز رزاقینیا با آرنج به صورت علی طاهران زد و داور تنها با تأخیر کارت زرد داد، در حالی که در دیدار قبلی چادرملو برابر پیکان، صحنهای مشابه با کارت قرمز برای مهاجم اردکانیها همراه شد اما این بار هیچ بازبینی VAR صورت نگرفت.»
در ادامه این بیانیه به صحنهای حساس در نیمه دوم اشاره شده است: «مهمترین صحنه در دقیقه ۵۴ و در محوطه جریمه استقلال رخ داد؛ جایی که مدافع استقلال آشورماتوف با آرنج به گردن سگاندو ضربه زد و اکثریت کارشناسان داوری آن را خطای مسلم پنالتی دانستند اما داور حتی به بازبینی صحنه هم فراخوانده نشد.»
باشگاه چادرملو همچنین به رفتار کادر فنی استقلال در دقایق پایانی بازی نیز واکنش نشان داده و نوشته است: «اینکه مربی محترم استقلال (حیدری) با وجود اعتراض شدید و تماس فیزیکی با کمکداور از زمین مسابقه اخراج نشد، یکی دیگر از تصمیمات عجیب داور این دیدار بود.»
این بیانیه در پایان با تأکید بر لزوم رعایت عدالت داوری، از فدراسیون فوتبال خواسته تا با بررسی دقیق عملکرد داوران، از تکرار چنین اشتباهاتی در ادامه رقابتهای لیگ برتر جلوگیری کند.