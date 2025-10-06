پیروزی الوحده با درخشش غندیپور
تیم فوتبال الوحده امارات در دیداری تدارکاتی مقابل النجمه لبنان پیروز شد و راهی فینال تورنمنت چهارجانبه شد.
به گزارش ایلنا، تیم الوحده امارات در غیاب مبین دهقان و محمد قربانی که به اردوی تیمهای ملی امید و بزرگسالان ایران اضافه شده بودند، عصر امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف النجمه لبنان رفت و با دو گل پیروز شد.
ژوزه مورایس، سرمربی الوحده، در حالی که دهقان و قربانی را در اختیار نداشت، رضا غندیپور، مهاجم ایرانی تازهوارد که بهصورت قرضی از شباب الاهلی به الوحده پیوسته، را در ترکیب قرار داد. الوحده از ساعت ۱۶:۵۵ امروز (به وقت ایران) در ورزشگاه آلنهیان ابوظبی مقابل النجمه به میدان رفت.
این تیم در نخستین مسابقهاش در تورنمنت تدارکاتی چهارجانبه، با حضور غندیپور در نیمه اول، ۲ بر صفر به پیروزی رسید و راهی فینال شد. الوحده منتظر برنده دیدار بنییاس امارات و الانصار لبنان برای بازی پایانی خواهد بود.
الوحده که شروع درخشانی در لیگ نخبگان آسیا با پیروزی مقابل الاتحاد عربستان داشت، هفته گذشته هم در دومین دیدارش در این رقابتها به تساوی بدون گل مقابل تراکتور در تبریز دست یافت و در لیگ برتر امارات نیز بدون شکست ادامه میدهد.