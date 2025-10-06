شناورسازی قشم 1 - 1 نود ارومیه: تقسیم امتیازات در بندرعباس

به گزارش ایلنا، در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های شناورسازی قشم و نود ارومیه با نتیجه 1بر1 به پایان رسید تا دو تیم با یک امتیاز زمین مسابقه را ترک کنند.

در دیداری که انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جدول، هر دو تیم برای کسب پیروزی به میدان بروند، این گونه نشد و تلاش‌های هر دو تیم برای کسب پیروزی در نهایت ثمری نداشت.

شناورسازی قشم با هدایت داود حقدوست سعی داشت از امتیاز میزبانی بهره ببرد اما در پایان 90 دقیقه بازی تلاش هر دو تیم بی نتیجه بود تا در نهایت مساوی به پایان برسد.

در سوی مقابل، نود ارومیه به رهبری حسین خطیبی که با هدف تثبیت جایگاه خود در نیمه بالای جدول به قشم سفر کرده بود، در نهایت با کسب یک امتیاز از قشم برگشت تا حداقل دست خالی نباشد.

این تساوی موجب شد تا شناورسازی با ۹ امتیاز در رده هفتم و نود ارومیه با ۱۰ امتیاز در جایگاه پنجم جدول لیگ دسته اول قرار بگیرند و چشم انتظار نتایج بازی های فردا باشند.

