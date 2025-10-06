خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته هفتم لیگ یک

شناورسازی قشم 1 - 1 نود ارومیه: تقسیم امتیازات در بندرعباس

شناورسازی قشم 1 - 1 نود ارومیه: تقسیم امتیازات در بندرعباس
کد خبر : 1696601
لینک کوتاه کپی شد.

شناورسازی قشم و نود ارومیه به تقسیم امتیازات رضایت دادند.

به گزارش ایلنا، در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های شناورسازی قشم و نود ارومیه با نتیجه 1بر1 به پایان رسید تا دو تیم با یک امتیاز زمین مسابقه را ترک کنند.

در دیداری که انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جدول، هر دو تیم برای کسب پیروزی به میدان بروند، این گونه نشد و تلاش‌های هر دو تیم برای کسب پیروزی در نهایت ثمری نداشت.

شناورسازی قشم با هدایت داود حقدوست سعی داشت از امتیاز میزبانی بهره ببرد اما در پایان 90 دقیقه بازی تلاش هر دو تیم بی نتیجه بود تا در نهایت مساوی به پایان برسد.

در سوی مقابل، نود ارومیه به رهبری حسین خطیبی که با هدف تثبیت جایگاه خود در نیمه بالای جدول به قشم سفر کرده بود، در نهایت با کسب یک امتیاز از قشم برگشت تا حداقل دست خالی نباشد. 

 این تساوی موجب شد تا شناورسازی با ۹ امتیاز در رده هفتم و نود ارومیه با ۱۰ امتیاز در جایگاه پنجم جدول لیگ دسته اول قرار بگیرند و چشم انتظار نتایج بازی های فردا باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی