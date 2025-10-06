تمرین تاکتیکی شاداب تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی تدارکاتی

به گزارش ایلنا، نخستین جلسه تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز دوشنبه در زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی برگزار شد.

تمرین با ۲۰ دقیقه فعالیت هوازی بازیکنان در سالن بدنسازی مجموعه پک زیر نظر علی‌اصغر قربانعلی‌پور آغاز شد تا بازیکنان برای تمرین روی چمن آماده شوند. پس از آن، ملی‌پوشان پس از گرم‌کردن‌های معمول، در قالب چهار گروه و با عبور از موانع، تمرین پاس‌های کوتاه را انجام دادند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در این بخش بر دقت در پاس‌دهی و اجرای صحیح تمرینات تأکید ویژه داشت.

چهار دروازه‌بان حاضر در اردو نیز زیر نظر آلین دینکا تمرینات اختصاصی خود را مرور کردند. در ادامه، حفظ توپ در دو گروه و اجرای برنامه‌های تاکتیکی در یک‌سوم زمین با استفاده از پنج دروازه انجام شد.

دانیال اسماعیلی‌فر که جایگزین صالح حردانی مصدوم شده، امروز در تمرین حاضر شد و خود را به کادر فنی معرفی کرد. بخش پایانی تمرین به بازی درون‌تیمی در قالب دو تیم آبی و نارنجی در نیمه زمین اختصاص داشت.

در این تمرین شاداب و متنوع، مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم‌های ملی، همراه با اصغر مازیار و فرشاد فلاحت‌زاده از پیشکسوتان فوتبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان نیز حضور داشتند.

آخرین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در تهران فردا سه‌شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال ایران برگزار می‌شود و حضور نمایندگان رسانه‌ها در ۱۵ دقیقه نخست تمرین آزاد است.

