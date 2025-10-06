ستاره استقلال با مصدومیت جزئی در راه اردوی تیم امید
ستاره جوان استقلال پس از نمایش درخشان مقابل چادرملو اردکان با آسیب دیدگی جزئی چشم مواجه شد اما مشکلی برای همراهی تیم امید ندارد.
به گزارش ایلنا، سعید سحرخیزان، که در دیدار روز گذشته استقلال مقابل چادرملو اردکان بهعنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد، با وجود فرصت کم، نمایش درخشانی در خط حمله تیمش داشت و دو موقعیت خطرناک او با بدشانسی به گل تبدیل نشد.
این بازیکن جوان در هنگام اجرای یک قیچی برگردان تماشایی و هنگام افتادن روی زمین، دچار مصدومیت جزئی از ناحیه چشم شد، اما آسیب جدی نیست و پس از استفاده از محافظ چشم ورزشگاه را ترک کرد. سحرخیزان مشکلی برای همراهی تیم امید ایران و استقلال نخواهد داشت.
او که امروز همراه ملیپوشان امید به اردوی اصفهان نرفت، قرار است امشب به این شهر سفر کند و در پیامی از حمایت هواداران باشگاه تشکر کرد.