سه بازیکن کلیدی روسیه خط خوردند
مهاجم، هافبک و مدافع تیم ملی روسیه به دلیل مصدومیت و شرایط بدنی از فهرست این تیم برای دو دیدار دوستانه کنار گذاشته شدند.
به گزارش ایلنا، تامرلان موسایف (مهاجم زسکا مسکو)، دانیل فومین (هافبک دینامو مسکو) و روسلان لیتوینوف (مدافع اسپارتاک مسکو) از فهرست تیم ملی روسیه برای دو بازی دوستانه پیشرو خط خوردند.
بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال روسیه، دانیل فومین به دلیل وضعیت بدنی ناشی از فشار تمرینی با تصمیم کادر پزشکی برای درمان به باشگاه خود بازگشت. همچنین بررسی مصدومیتهای اخیر نشان داد که روسلان لیتوینوف و تامرلان موسایف نیز قادر به همراهی تیم ملی نیستند و به باشگاههای خود بازگشتند.
دیدار دوستانه تیم ملی روسیه مقابل ایران روز جمعه، ۱۰ اکتبر، در ورزشگاه ولگوگراد آرنا برگزار میشود. شاگردان والری کارپین همچنین روز سهشنبه، ۱۴ اکتبر، در ورزشگاه ویتیبی آرنا میزبان تیم ملی بولیوی خواهند بود.