مس سونگون 0 - 1 سایپا : بازگشت نارنجی پوشان تهرانی به صف مدعیان

سایپا در ارومیه موفق به شکست مس سونگون شد.

به گزارش ایلنا، در هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم سایپا تهران موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد مس سونگون بحران‌زده بگذرد و سه امتیاز ارزشمند را به اندوخته‌های خود اضافه کند.

شاگردان رضا عنایتی که با انگیزه بالایی پای به میدان گذاشته بودند، با کنترل جریان بازی و استفاده از موقعیت‌های محدود، توانستند به گل برتری برسند و تا پایان مسابقه نیز از نتیجه خود محافظت کنند. این پیروزی باعث شد سایپا ۱۲ امتیازی شود و موقتاً به رده دوم جدول صعود کند تا در انتظار لغزش دیگر مدعیان باقی بماند.

در آن‌سوی میدان، تیم مس سونگون که روزهای تلخ و پرحاشیه‌ای را سپری می‌کند، باز هم طعم شکست را چشید. شاگردان علی ابراهیمیان در این فصل تنها یک تساوی کسب کرده‌اند و با شش شکست، یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای تاریخ این تیم در لیگ یک را رقم زده‌اند.

با این نتیجه، نارنجی‌پوشان تهرانی بار دیگر به جمع مدعیان صعود بازگشتند، در حالی که مس سونگون برای خروج از بحران نیازمند تغییرات فوری در ساختار فنی و روحی خود است.

