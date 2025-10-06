خبرگزاری کار ایران
فرد البرز 2 - 1 شهرداری نوشهر: سه امتیاز شیرین خانگی شاگردان صفایی فرد

فرد البرز هفته هفتم را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا، فرد البرز در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور با پیروزی برابر شهرداری نوشهر به یه امتیاز ارزشمند دست یافت 

شاگردان فرید صفایی فرد توانستند در این بازی با نتیجه ۲بر۱ به پیروزی برسند تا امتیازات خود را به عدد۱۱رسانده و موقتا به رده سوم جدول صعود کنند .

در آن سوی میدان کیانوش رحمتی و شاگردانش با این شکست هم چنان در امتیاز ۵باقی ماندند تا در رده یازدهم جدول قرار بگیرند و مناظر نتایج دیگر بازی ها باشند .

 

