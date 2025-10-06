خبرگزاری کار ایران
غیبت احتمالی مدافع استقلال برابر مس رفسنجان

غیبت احتمالی مدافع استقلال برابر مس رفسنجان
مدافع راست استقلال پس از دعوت به تیم ملی به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر از اردو کنار گذاشته شد و احتمالاً بازی بعدی تیمش را از دست خواهد داد.

به گزارش ایلنا، صالح حردانی، مدافع راست تیم فوتبال استقلال، پس از دیدار این تیم مقابل چادرملو اردکان به اردوی تیم ملی دعوت شد، اما به دلیل مصدومیتی که در جریان همان مسابقه برایش پیش آمد، نتوانست در اردو حضور یابد. در پی این موضوع، کادر فنی تیم ملی دانیال اسماعیلی‌فر را به‌عنوان جایگزین او فراخواند.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، حردانی از ناحیه کمر دچار آسیب‌دیدگی شده و امروز برای تعیین شدت مصدومیت خود MRI انجام داده است. نتیجه این آزمایش فردا به دست پزشکان استقلال می‌رسد تا مدت زمان دوری او از میادین مشخص شود.

با توجه به اینکه استقلال روز جمعه ۲۵ مهر میزبان مس رفسنجان است، احتمال غیبت حردانی در این دیدار وجود دارد. همچنین با حضور رامین رضاییان در اردوی تیم ملی، تمرینات استقلال از روز پنجشنبه در حالی آغاز می‌شود که هر دو مدافع راست این تیم قادر به شرکت در تمرینات گروهی نیستند. حردانی فعلاً دوران نقاهت خود را سپری می‌کند و وضعیت نهایی او برای دیدار مقابل مس رفسنجان فردا اعلام خواهد شد.

