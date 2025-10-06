اقدام جدید پرسپولیس در پرونده علیرضا بیرانوند
باشگاه پرسپولیس در پاسخ به نامه دادگاه داوری ورزش (CAS)، خواهان برگزاری جلسه استماع شد.
به گزارش ایلنا، پرونده فسخ یک طرفه قرارداد علیرضا بیرانوند با پرسپولیس درحالی که با حکم محرومیت از سوی کمیته استیناف به نظر پایان یافته میرسید با درخواست بیرانوند از دادگاه عالی ورزش ابعاد تازه و بینالمللی پیدا کرد و فعلا محرومیت او متوقف شده است.
با اعلام باشگاه پرسپولیس مهلت ارسال لوایح به CAS در پرونده فسخ غیرموجه علیرضا بیرانوند و اغوای این بازیکن از سوی باشگاه مقصد، هفته گذشته به پایان رسید.
دادگاه داوری ورزش پس از دریافت دفاعیات و مستندات طرفین پرونده، در نامهای پایان تحقیقات را اعلام کرد که به منزله آغاز فرایند بررسی است. همچنین از طرفین پرسیده شد که آیا خواهان برگزاری جلسه استماع هستند یا خیر؟
در این ارتباط، پاسخ باشگاه پرسپولیس مثبت بود و خواهان برگزاری جلسه استماع شده است.