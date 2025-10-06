خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اقدام جدید پرسپولیس در پرونده علیرضا بیرانوند

اقدام جدید پرسپولیس در پرونده علیرضا بیرانوند
کد خبر : 1696564
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس در پاسخ به نامه دادگاه داوری ورزش (CAS)، خواهان برگزاری جلسه استماع شد.

به گزارش ایلنا، پرونده فسخ یک طرفه قرارداد علیرضا بیرانوند با پرسپولیس درحالی که با حکم محرومیت از سوی کمیته استیناف به نظر پایان یافته می‌رسید با درخواست بیرانوند از دادگاه عالی ورزش ابعاد تازه و بین‌المللی پیدا کرد و فعلا محرومیت او متوقف شده است.

با اعلام باشگاه پرسپولیس مهلت ارسال لوایح به CAS در پرونده فسخ غیرموجه علیرضا بیرانوند و اغوای این بازیکن از سوی باشگاه مقصد، هفته گذشته به پایان رسید.

دادگاه داوری ورزش پس از دریافت دفاعیات و مستندات طرفین پرونده، در نامه‌ای پایان تحقیقات را اعلام کرد که به منزله آغاز فرایند بررسی است. همچنین از طرفین پرسیده شد که آیا خواهان برگزاری جلسه استماع هستند یا خیر؟

در این ارتباط، پاسخ باشگاه پرسپولیس مثبت بود و خواهان برگزاری جلسه استماع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی