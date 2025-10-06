تاج: آنالیز دقیق و علمی عملکرد داوران باید عمومی شود

به گزارش ایلنا، در نامه رئیس فدراسیون به ارکان داوری نکات مهمی مطرح شد و طبق آن باید آنالیز عملکرد داوران در لیگ برتر به صورت عمومی منتشر شود و به این ترتیب داوران لیگ برتری زیر ذره بین خواهند بود.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون در پایان هفته ششم لیگ برتر و آغاز فیفادی مهرماه،با ارسال نامه ای به اسماعیل صفیری،رئیس و اعضا کمیته داوران و همچنین دانیال مرادی،رئیس دپارتمان داوری نوشت:

"با عنایت به پایان هفته ششم لیگ برتر،ضمن عرض خدا قوت به همه عزیزان دست اندرکار در حوزه داوری در کمیته و دپارتمان و همچنین داوران فوتبال کشور،مقتضی است با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف،گزارش دقیق آنالیزی مبتنی بر فکت و داده های به روز فنی و علمی از عملکرد داوران در مسابقات برگزار شده در اسرع وقت به استحضار باشگاهها،رسانه ها، هواداران فوتبال و عموم علاقمندان و در نهایت افکار عمومی برسد و ساز و کارهای لازم آموزشی توسعه ای جهت افزایش کیفیت قضاوت ها در کلیه لیگ های فوتبال کشور در سطوح فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی در رده های بانوان و آقایان صورت پذیرد.همچنین،ضرورت دارد،روند بهره مندی از داوران جوان و خوش آتیه در کنار تجربه ذی قیمت داوران باتجربه در لیگ جاری با شیب تندتری تداوم یابد."

انتهای پیام/