منابع نزدیک به مذاکرات میان اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و انجمن باشگاه‌های اروپایی (ECA) تأیید کرده‌اند که چارچوب مالی و تجاری لیگ قهرمانان جدید از پیش مورد توافق دو طرف قرار گرفته و شرکت A22 -که مدیریت پروژه لیگ سوپر اروپا را بر عهده دارد- هیچ نقشی در این توافق نداشته است.

فروش حقوق تجاری و رسانه‌ای لیگ قهرمانان در بازه‌ ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۳ توسط شرکت مشترک UC3 (متشکل از یوفا و ECA) انجام می‌شود. این مناقصه طی هفته‌های آینده در بازارهای اصلی اروپا از جمله اسپانیا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان برگزار خواهد شد.

شرکت Relevent مسئولیت بازاریابی و فروش این حقوق را بر عهده گرفته است؛ وظیفه‌ای که پیش از این بر عهده‌ی شرکت TEAM Marketing بود.

منابع آگاه تأکید دارند که تمام تصمیمات مربوط به ساختار رسانه‌ای و فرآیند مناقصه توسط هیأت‌مدیره‌ی UC3 تصویب شده و شرکت A22 نه در تصمیم‌گیری‌ها نقشی داشته و نه مداخله‌ای انجام داده است.

از سوی ECA، باشگاه‌هایی چون اتلتیکو مادرید، اینتر میلان، منچستریونایتد، آرسنال و بایرن مونیخ در کارگروه تدوین حقوق رسانه‌ای حضور دارند.

تغییرات جدید؛ فقط در محتوا، نه در فرمت

منابع حاضر در مذاکرات تأکید دارند که تغییرات دوره‌ی جدید لیگ قهرمانان تنها در حوزه‌ی نوآوری‌های محتوایی و تصویری خواهد بود؛ از جمله استفاده از دوربین‌های جدید و روایت رسانه‌ای متفاوت.

با این حال، هیچ تغییری در ساختار کلی مسابقات (نظیر گروه‌بندی‌ها یا نحوه‌ی صعود) ایجاد نخواهد شد و ورود آزاد یا پخش رایگان بازی‌ها نیز در دستور کار نیست.

در مقابل، یکی از مقامات حاضر در ECA به روزنامه مارکا گفته است:«درآمد باشگاه‌ها از این دوره به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت… بسیار بیشتر از گذشته خواهد بود.»

واکنش به شایعات درباره سوپرلیگ

یوفا و ECA معتقدند انتشار برخی خبرها درباره‌ فرمت یا دسترسی آزاد لیگ قهرمانان، در واقع تلاشی از سوی شرکت A22 یا باشگاه رئال مادرید است تا در بحبوحه‌ کاهش حمایت از پروژه‌ی سوپرلیگ، دوباره توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند.

در همین حال، گفته می‌شود بارسلونا نیز ممکن است از همکاری با پروژه‌ی سوپرلیگ انصراف دهد؛ اقدامی که می‌تواند ضربه‌ای نهایی بر پیکر این طرح شکست‌خورده باشد.

باشگاه بارسلونا اعلام کرده که در اجلاس آتی ECA که این هفته برگزار می‌شود حضور خواهد یافت؛ این نشانه‌ای روشن از تمایل این باشگاه برای ادامه همکاری با ساختار رسمی فوتبال اروپا تحت نظارت یوفا است.

