دروازهبان پرسپولیس شماره محبوب را به بیرانوند پس داد
با بازگشت بیرانوند به تیم ملی، او دوباره شماره یک تیم ملی را بر تن کرده است
به گزارش ایلنا، پیام نیازمند در فیفادی گذشته و در غیاب بیرانوند که به دلیل محرومیت انضباطی تورنمنت کافا را از دست داده بود، دروازهبان اصلی تیم ملی شد و شماره یک را بر تن کرد. اما حالا با بازگشت بیرانوند به جمع ملیپوشان، شماره نمادین دروازهبان نخست تیم ملی دوباره به او رسیده و نیازمند پیراهن شماره ۱۲ را بر تن کرده است.
این تغییر در عین احترام کامل میان دو گلر تیم ملی انجام شد. نیازمند که این روزها در ترکیب پرسپولیس عملکرد درخشانی دارد، با فروتنی و حرفهایگری شماره یک را به بیرانوند بازگرداند؛ دروازهبانی که سابقه بیشتری در ترکیب تیم ملی دارد و از ارکان اصلی موفقیتهای ایران در سالهای اخیر بوده است.
با توجه به اینکه نیازمند حالا در باشگاه پرسپولیس جانشین بیرانوند محسوب میشود و گلر سابق این تیم نیز اکنون در تراکتور بازی میکند، رقابت میان این دو نهتنها در سطح باشگاهی بلکه در تیم ملی نیز جذابتر از همیشه دنبال خواهد شد.
این دو دروازهبان آماده در روزهای اخیر در لیگ بازیهای سختی را پشت سر گذاشتهاند و شاید امیر قلعهنویی از فرم بالای هر دو برای انتخاب ترکیب نهایی خود در بازیهای دوستانه پیشرو بهره ببرد. رقابتی که بیشک میتواند به سود تیم ملی و افزایش کیفیت خط دروازه ایران تمام شود. با این حال به نظر میرسد بیرانوند برای بازی مهم با روسیه بار دیگر در ترکیب ایران قرار خواهد گرفت.
نکته جالب اینکه علاوه بر نیازمند و بیرانوند، تیم ملی در لیست خود دو گلر دیگر هم دارد که امروز در تمرین تیم ملی به کارهای بدنسازی مشغول بودند. محمدرضا اخباری، گلر مدعی و باتجربه ابن روزهای سپاهان و محمد خلیفه، دروازهبان جوان آلومینیوم خود را در این رقابت مهم قرار دادهاند تا سومین بلیت گلری در جام جهانی ۲۰۲۶ را تصاحب کنند.