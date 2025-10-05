دردسر تازه برای استقلال و چادرملو

به گزارش ایلنا، در حالی‌که تیم‌های استقلال و چادرملو آماده برگزاری دیدار هفته ششم لیگ برتر هستند، وضعیت نابسامان چمن ورزشگاه تختی به یکی از موضوعات اصلی قبل از بازی تبدیل شده است.

تصاویر و گزارش‌های رسیده از محل مسابقه نشان می‌دهد سطح زمین ناهموار است؛ شرایطی که کار را برای بازیکنان هر دو تیم دشوار کرده است.

چمن ورزشگاه تختی در هفته‌های گذشته نیز مورد انتقاد تیم‌های دیگر قرار گرفته بود، اما به نظر می‌رسد هیچ بهبود قابل‌توجهی در وضعیت زمین صورت نگرفته است. این موضوع به‌ویژه برای استقلال که بازی روی زمین و پاس‌کاری سریع را در دستور کار دارد، می‌تواند دردسرساز باشد.

ادامه برگزاری مسابقات لیگ برتر در چنین شرایطی نه‌تنها کیفیت بازی‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه خطر جدی برای سلامتی بازیکنان ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود سازمان لیگ فوتبال ایران با بررسی دقیق وضعیت زمین تختی، نسبت به اصلاح فوری یا تعیین ورزشگاهی جایگزین اقدام کند.

انتهای پیام/