به گزارش ایلنا، در روز‌هایی که آینده ریکاردو ساپینتو روی نیمکت استقلال با ابهام مواجه شده و برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر سرمربی شنیده می‌شود، نام فرهاد مجیدی نیز دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. سرمربی سابق آبی‌ها که در فصل ۱۴۰۱ توانست با شکستن رکوردی تاریخی بدون باخت استقلال را قهرمان لیگ برتر کند، حالا به نظر می‌رسد هیچ تمایلی به بازگشت ندارد. این بی‌میلی ریشه در چند عامل جدی دارد که شرایط بازگشت او را بسیار پرریسک کرده است.

شخصیت محافظه‌کار و فرار از ریسک

فرهاد مجیدی به طور ذاتی، فردی محتاط و محافظه‌کار شناخته می‌شود. او در دوران مربیگری‌اش نشان داده که چندان اهل ریسک‌های بزرگ نیست و همین ویژگی شخصیتی اکنون به مانعی در برابر بازگشتش به استقلال بدل شده است. باشگاه استقلال به دلیل شرایط خاص مدیریتی و مالی همواره فضایی پرتنش و غیرقابل‌پیش‌بینی دارد؛ محیطی که برای فردی با خلقیات مجیدی می‌تواند بسیار دشوار و استرس‌زا باشد.

بحران نقل‌وانتقالات و محدودیت‌ها

یکی از مهم‌ترین مشکلات استقلال در ماه‌های اخیر، بسته‌شدن دو پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه است. این موضوع باعث شده تیم نتواند بازیکنان مورد نیازش را جذب کند و ترکیب فعلی نیز با کمبود‌های جدی مواجه است. در چنین ‌شرایطی، بازگشت مجیدی به‌ معنای پذیرش مسئولیتی خواهد بود که در آن امکان تقویت تیم وجود ندارد. طبیعی است سرمربی‌ای که به دنبال تکرار موفقیت‌های گذشته است، از چنین‌ شرایطی گریزان باشد.

سایه سنگین رکورد قهرمانی بدون شکست

مهم‌ترین نقطه درخشان کارنامه مربیگری فرهاد مجیدی، قهرمانی استقلال در لیگ برتر بدون حتی یک شکست بود. این دستاورد برای هواداران و تاریخ باشگاه جایگاه ویژه‌ای دارد. اما همین افتخار بزرگ حالا به نوعی تهدید تبدیل شده است؛ چرا که مجیدی می‌داند در صورت بازگشت، احتمال تجربه شکست‌های متعدد بسیار زیاد است و همین می‌تواند یاد آن رکورد تاریخی را تحت‌الشعاع قرار دهد. از بین ‌رفتن اعتبار یک رکورد بی‌نقص، هراس جدی برای هر مربی است و مجیدی هم از این قاعده مستثنی نیست.

۳ ناکامی در پذیرش مربیگری استقلال در میانه‌های فصل

از یاد نباید برد که مجیدی قبل از اینکه استقلال را بدون باخت قهرمان کند، سه بار جانشین دیگر مربیان شد و در میانه‌های راه به استقلال آمد، اما هیچ توفیقی به دست نیاورد و نتوانست روی ناکامی مربیان قبلی سرپوش بگذارد و خود نیز در مسیر تجربه باخت‌های مکرر قدم برداشت. در واقع مجیدی در فصلی قهرمان شد که از ابتدا تیم را خودش بست؛ موضوعی که اگر جانشین یکی دیگر از مربیان استقلال شود، عمیقاً برای او تداعی‌کننده سه ناکامی گذشته است. مجیدی ابتدا جانشین شفر شد که نتوانست کاری از پیش ببرد. سپس او به‌جای استراماچونی به میدان رقابت رفت که باز هم ناکام بود. جانشینی بعدی او به زمان حضور فکری محسوب می‌شود که در آن فصل نیز وقتی در میانه‌های راه جای این مربی را گرفت، به توفیقی نرسید و سرانجام در فصل چهارم مربیگری‌اش در استقلال و در حالی‌ که از ابتدا تیم را خودش بسته بود، به موفقیت رسید.

وضعیت نامطلوب در امارات

از سوی دیگر، عملکرد مجیدی در تیم البطائح امارات نیز چندان مطلوب نبوده است. او نتوانسته نتایج درخشانی کسب کند و حتی زمزمه‌هایی درباره احتمال برکناری‌اش شنیده می‌شود. همین شرایط باعث شده مجیدی در وضعیت روحی و حرفه‌ای ایده‌آلی نباشد. بازگشت به استقلال در چنین ‌وضعیتی می‌تواند فشار مضاعفی بر او وارد کند و آینده مربیگری‌اش را بیش از پیش به خطر اندازد.

بازگشت دور از انتظار

با کنار هم قراردادن این عوامل؛ شخصیت محافظه‌کار، مشکلات نقل‌وانتقالاتی استقلال، سه شکست بعد از انتخاب به عنوان سرمربی استقلال در میانه‌های فصل، سایه سنگین رکورد قهرمانی بدون شکست در آخرین فصل مربیگری و شرایط نامطلوب در امارات، به نظر می‌رسد احتمال بازگشت او به استقلال را بسیار ضعیف کرده است. حتی اگر مدیران باشگاه تمایل به چنین ‌تصمیمی داشته باشند، خود مجیدی فعلاً انگیزه و شرایط لازم را برای پذیرش دوباره نیمکت آبی‌ها ندارد. در چنین ‌فضایی، استقلال باید بیش از آنکه به گذشته نگاه کند، برای آینده و یافتن راهکار‌های پایدار جهت خروج از بحران فعلی برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام/