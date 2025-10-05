آرسنال آماده فروش گابریل ژسوس

به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه آرسنال آماده‌اند تا یکی از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه خود در سالیان اخیر را با ضرر قابل توجهی واگذار کنند.

آرسنال پیشنهادهایی حدود ۳۰میلیون پوند برای گابریل ژسوس، مهاجم برزیلی را در پنجره ژانویه ۲۰۲۶ بررسی خواهد کرد، مبلغی که ۱۵میلیون پوند کمتر از پرداختی ۴۵میلیون پوندی در سال ۲۰۲۲ است. تیم اورتون که در فصل جاری تاحدودی با بحران گلزنی توسط مهاجمانش دست و پنجه نرم می‌کند، به‌عنوان مقصدی احتمالی برای این مهاجم برزیلی مطرح شده و می‌تواند با این انتقال، خط حمله خود را تقویت کند.گابریل ژسوس که از منچسترسیتی به آرسنال رفت و در فصل اول خود با ۱۱گل و ۸پاس گل خوش درخشید، در سال‌های اخیر با مصدومیت‌های مداوم از جمله پارگی رباط صلیبی قدامی و رقابت با گزینه‌هایی مانند کای هاورتز، گابریل مارتینلی و حتی ویکتور یوکرس، به حاشیه رانده شده است. او در فصل جاری از فهرست آرسنال برای لیگ قهرمانان اروپا خارج شده که این اتفاق وضعیت را برایش غیرقابل تحمل کرده است.علاقه تیم‌ها به گابریل ژسوس فراتر از مرسی‌ساید است. دو باشگاه میلان و فلامینگو برزیل هم درحال رصد وضعیت او هستند، هرچند میلان قیمت ۳۰ الی ۳۵میلیون پوندی را بالا می‌داند و فلامینگو بازگشت به برزیل را برای افزایش شانس بازگشت به تیم ملی پیشنهاد می‌کند.

