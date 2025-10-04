خبرگزاری کار ایران
فرصت صعود بزرگ به جام جهانی برای هافبک خارجی استقلال
دو بازیکن از لیگ ایران برای بازی با گامبیا و بروندی به تیم ملی گابن دعوت شدند.

به گزارش ایلنا، لیست تیم ملی گابن برای بازی‌های فیفادی اعلام شد و در این لیست نام اریک بایناما، هافبک گل‌گهر و دیدیه اندونگ بازیکن استقلال به چشم می‌خورد. این دو بازیکن که در لیگ برتر ایران درخشیده‌اند، اکنون فرصتی طلایی برای نمایندگی کشورشان در عرصه بین‌المللی دارند.

تیم ملی گابن در وضعیت حساسی قرار دارد و به عنوان یکی از مدعیان صعود به جام جهانی 2026 محسوب می‌شود. این تیم در دو بازی پیش‌رو نیاز به کسب شش امتیاز دارد تا شانس خود را برای صعود به مرحله نهایی افزایش دهد. حتی اگر گابن نتواند به صدر گروه خود برسد، با کسب این امتیازات می‌تواند فاصله‌ای امن با دیگر تیم‌های دوم جدول ایجاد کند و مسیر سختی برای رسیدن به جام جهانی را هموار کند.

حریفان گابن در این مرحله، گامبیا و بروندی هستند. به نظر می‌رسد که دیدیه اندونگ به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی و فیکس در ترکیب تیم ملی قرار گیرد و اریک بایناما نیز شانس خوبی برای حضور در میدان خواهد داشت.

حضور این دو بازیکن در ترکیب ملی می‌تواند به تقویت خط میانی گابن کمک کند و البته این حضور برای دو تیم استقلال و گل‌گهر هم اهمیت ویژه‌ای دارد و در صورت صعود این تیم به جام‌جهانی آنها نماینده‌هایی در این تیم آفریقایی خواهند داشت.

 

