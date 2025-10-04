ترکیب احتمالی تراکتور مقابل فولاد/ پیش به سوی صدر

به گزارش ایلنا، تیم تراکتور فصل گذشته با پیروزی دراماتیک مقابل تراکتور در استادیوم فولاد اره‌نا موفق شد مسیر قهرمانی را طی کند. آنها در آن بازی که باتوجه به قطع شدن وی ای آر ماجراهای خاص خود را داشت، با گل دقایق پایانی مهدی هاشم‌نژاد به پیروزی رسیدند.

تراکتور حالا در بازی امروز مهدی ترابی را در اختیار نخواهد داشت اما دوماگوی دروژدک به ترکیب این تیم بازگشته و احتمالا از ابتدا بازی خواهد کرد تا جانشین تومیسلاو اشتراکالی شود. شانس حضور همزمان آنها نیز وجود دارد.

در خط دروازه و دفاعی، احتمال وقوع تغییر تقریبا صفر است و در خط میانی هم مهدی شیری نامی مناقشه‌برانگیز بوده اما همچنان مورد اعتماد دراگان اسکوچیچ قرار دارد و احتمالا بازی خواهد کرد.

مهدی هاشم نژاد و امیرحسین حسین‌زاده دو بازیکن کلیدی خط حمله تراکتور هستند و در این دیدار هم به میدان خواهند رفت و باید دید نفر سوم چه کسی خواهد بود.

ترکیب احتمالی تراکتور:

علیرضا بیرانوند

دانیال، سدلار، شجاع، نادری

خامروبکف، ایگور، شیری

هاشم نژاد، دروژدک، حسین زاده

