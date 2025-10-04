خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب احتمالی تراکتور مقابل فولاد/ پیش به سوی صدر

ترکیب احتمالی تراکتور مقابل فولاد/ پیش به سوی صدر
کد خبر : 1695207
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال تراکتور برای شکست فولاد به اهواز سفر کرده است.

به گزارش ایلنا، تیم تراکتور فصل گذشته با پیروزی دراماتیک مقابل تراکتور در استادیوم فولاد اره‌نا موفق شد مسیر قهرمانی را طی کند. آنها در آن بازی که باتوجه به قطع شدن وی ای آر ماجراهای خاص خود را داشت، با گل دقایق پایانی مهدی هاشم‌نژاد به پیروزی رسیدند.  

تراکتور حالا در بازی امروز مهدی ترابی را در اختیار نخواهد داشت اما دوماگوی دروژدک به ترکیب این تیم بازگشته و احتمالا از ابتدا بازی خواهد کرد تا جانشین تومیسلاو اشتراکالی شود. شانس حضور همزمان آنها نیز وجود دارد. 

در خط دروازه و دفاعی، احتمال وقوع تغییر تقریبا صفر است و در خط میانی هم مهدی شیری نامی مناقشه‌برانگیز بوده اما همچنان مورد اعتماد  دراگان اسکوچیچ قرار دارد و احتمالا بازی خواهد کرد.

مهدی هاشم نژاد و امیرحسین حسین‌زاده دو بازیکن کلیدی خط حمله تراکتور هستند و در این دیدار هم به میدان خواهند رفت و باید دید نفر سوم چه کسی خواهد بود.

ترکیب احتمالی تراکتور:

علیرضا بیرانوند

دانیال، سدلار، شجاع، نادری

خامروبکف، ایگور، شیری

هاشم نژاد، دروژدک، حسین زاده

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی