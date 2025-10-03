رونمایی آدیداس از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ (عکس)
آدیداس از «تریوندا» به عنوان توپ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ رونمایی کرد.
به گزارش ایلنا، بزرگترین جام جهانی تاریخ حالا توپ رسمی خود را شناخت. کمپانی آدیداس از توپ «Trionda» بهعنوان توپ رسمی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ پردهبرداری کرد.
این توپ چهار بخشی با ترکیبی از نمادهای فرهنگی و فناوری نوین طراحی شده و قرار است در تورنمنت گسترشیافتهای که به میزبانی ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار میشود، مورد استفاده قرار بگیرد. آدیداس که از سال ۱۹۷۰ تأمینکننده توپهای رسمی جام جهانی است، اوایل اکتبر امسال «تریوندا» را معرفی کرد. نام این توپ ترکیبی از «تری» (سه میزبان) و «اُندا» (موج به زبان اسپانیایی) است.
طرح گرافیکی توپ شامل رنگها و نمادهای کشور میزبان است: ستارهها برای آمریکا، برگ افرا برای کانادا و عقاب برای مکزیک؛ جزئیات طلایی نیز نماد جام جهانی است.
میراث توپهای جام جهانی
تریوندا ادامهدهنده سنت توپهای ماندگار جامهای جهانی است؛ از «تلاستار» در ۱۹۷۰ گرفته تا توپ محبوب «برازوکا» در ۲۰۱۴ و «الرحله» در ۲۰۲۲.
طراحی و فناوری توپ تریوندا
این توپ با ساختار چهار بخشی تولید شده است؛ در حالیکه توپهای سنتی از چندین بخش کوچکتر تشکیل میشدند. سطح مات و طرح برجسته آن موجب کنترل بهتر توپ حتی در شرایط بارانی میشود.
همچنین تراشهای جانبی در توپ تعبیه شده که قادر است تا ۵۰۰ سیگنال در ثانیه مخابره کند. این فناوری ردیابی لحظهای برای افزایش دقت VAR در تصمیمگیریهای مربوط به آفساید و هند طراحی شده و علاوه بر آن دادههای عملکردی را در اختیار مربیان و تحلیلگران قرار میدهد.
برخلاف توپ جام جهانی ۲۰۲۲ که تراشه در مرکز آن قرار داشت، در تریوندا تراشه در بخش جانبی تعبیه شده تا تعادل بهتری ایجاد کند. آدیداس این توپ را در شرایط آبوهوایی و ارتفاعی مختلف از ونکوور تا مکزیکوسیتی آزمایش کرده تا پرواز و کنترل یکنواخت آن تضمین شود.
سولن شتورمان، مدیر بخش جهانی سختافزار فوتبال آدیداس، در گفتوگو با فاکس اسپورت درباره این طراحی گفت:«هر بازو به یکی از کشورهای میزبان اختصاص یافته و همه در مرکز توپ به شکل مثلثی به هم میرسند؛ نمادی از میزبانی مشترک جام جهانی توسط سه کشور.
توپ رسمی FIFA World Cup 26™ Trionda Pro هماکنون در فروشگاههای آدیداس و همچنین وبسایت رسمی این شرکت با قیمت ۱۷۰ دلار عرضه شده است.
با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ مسابقه، جام جهانی ۲۰۲۶ بزرگترین تورنمنت تاریخ خواهد بود و «تریوندا» بارها در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.