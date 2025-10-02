پسر زیدان در آستانه جام جهانی با الجزایر

به گزارش ایلنا، لوکا زیدان، دروازه‌بان ۲۷ ساله که در «اکس آن پروانس» فرانسه به دنیا آمده، پس از سال‌ها بازی در رده‌های پایه تیم ملی فرانسه تصمیم گرفت ملیت فوتبالی‌اش را تغییر دهد و الجزایر را برای ادامه مسیر انتخاب کند.

ولادیمیر پتکوویچ، سرمربی الجزایر، نام او را به‌عنوان یکی از سه دروازه‌بان فهرست ۲۶ نفره تیم برای دیدارهای ۹ و ۱۴ اکتبر قرار داده است. این تغییر مهم، امیدهای سبزپوشان را برای صعود به جام جهانی تقویت کرده است.

لوکا دومین پسر از چهار برادر خانواده زیدان است که همگی در آکادمی رئال مادرید رشد یافته‌اند. او اکنون در دسته دوم فوتبال اسپانیا و تیم گرانادا بازی می‌کند؛ پیش‌تر هم تجربه حضور در رئال مادرید، رایووایه‌کانو و ایبار را داشته است.

پدربزرگ و مادربزرگ پدری لوکا اصالتاً اهل منطقه کابیل الجزایر هستند. پدرش، زین‌الدین زیدان، یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های تاریخ فوتبال، در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه را به قهرمانی رساند اما در فینال ۲۰۰۶ با ضربه سر معروفش از زمین اخراج شد.

الجزایر در حال حاضر صدرنشین گروه G مقدماتی آفریقاست و تنها یک برد دیگر می‌تواند صعود این تیم به جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی و مرکزی را قطعی کند.

انتهای پیام/