اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر اعلام شد
کمیته داوران فدراسیون فوتبال، قضاوت دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به طور رسمی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد. بر این اساس، دیدار تیمهای ملوان بندرانزلی و خیبر خرمآباد روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه با قضاوت حسین زمانی و کمکهای مهدی سیفی، مرتضی سلماننژاد و مهدی جبرئیلی برگزار خواهد شد و وحید کاظمی به همراه مهرداد خسروی مسئولیت VAR این مسابقه را برعهده دارند. در همین روز فجرسپاسی شیراز میزبان استقلال خوزستان خواهد بود که شبیر بهروزی به عنوان داور وسط در کنار محمدصالح عربآبادی، حامد تازهپور و مصطفی بینش قضاوت این بازی را برعهده دارند و سیدرضا مهدوی به همراه غلامرضا ادیبی داوران VAR این دیدار هستند.
روز جمعه ۱۱ مهرماه سه مسابقه دیگر برگزار میشود که در نخستین دیدار، مس رفسنجان برابر پیکان تهران قرار میگیرد و وحید زمانی به همراه کمکهای حامد صفایی، سجاد نجفینژاد و مسعود حقیقی داوری این مسابقه را انجام میدهند و میثم حیدری و سیدحسین حسینی داوران VAR این بازی خواهند بود. در دیگر دیدار، آلومینیوم اراک میزبان شمسآذر قزوین است که ناصر جنگی به همراه سعید زیبا، مرتضی یوسفشهریاری و شهاب محمدی قضاوت این دیدار را برعهده دارند و پیام حیدری و علی بای مسئولیت سیستم کمک داور ویدئویی را بر عهده دارند. همچنین مسابقه حساس پرسپولیس و گلگهر سیرجان با قضاوت کوپال ناظمی و کمکهای محمد عطایی، عباس پورحیدری و حامد سیری برگزار میشود و موعود بنیادیفرد به همراه علی احمدی داوران VAR این مسابقه خواهند بود.
در ادامه این رقابتها، روز شنبه ۱۲ مهرماه دو مسابقه دیگر برگزار میشود که طی آن سپاهان دربی اصفهان را برابر ذوبآهن با قضاوت پیام حیدری و کمکهای دانیال باشنده، وحید سیفی و حسین امیدی برگزار خواهد کرد و وحید کاظمی به همراه احمد محمدی مسئولیت VAR این دیدار را عهدهدار هستند. همچنین در دیدار فولاد خوزستان و تراکتور تبریز، بیژن حیدری به همراه کمکهای فرهاد مروجی، محمد هاشمینسب و ایمان کهیش قضاوت خواهند کرد و سیدرضا مهدوی به همراه علیرضا مرادی مسئولیت سیستم کمک داور ویدئویی را برعهده دارند.
در آخرین دیدار هفته ششم لیگ برتر، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه تیم چادرملو اردکان میزبان استقلال تهران خواهد بود و این مسابقه با قضاوت موعود بنیادیفرد و کمکهای علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی و احسان اکبری برگزار میشود و امیر عرببراقی به همراه مهناز ذکایی داوران VAR این مسابقه خواهند بود.