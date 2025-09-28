خبرگزاری کار ایران
رسمی: لوران بلان از الاتحاد اخراج شد
باشگاه الاتحاد عربستان اعلام کرد لوران بلان از سمتش برکنار شده است.

به گزارش ایلنا، باشگاه الاتحاد عربستان روز شنبه اعلام کرد که پس از شکست ۲-۰ مقابل النصر، قرارداد لوران بلان سرمربی فرانسوی و کادر فنی‌اش را فسخ کرده است.

الاتحاد در بیانیه‌ای رسمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«باشگاه الاتحاد پایان همکاری قراردادی با سرمربی تیم اول آقای لوران بلان و کادر فنی او را اعلام می‌کند.»

این باشگاه همچنین افزود که در حال جستجوی «کادرفنی جدیدی متناسب با جاه‌طلبی‌های باشگاه» است.

بلان تابستان گذشته هدایت الاتحاد را برعهده گرفت و موفق شد در نخستین فصل حضورش تیم را به دوگانه داخلی برساند: قهرمانی در لیگ حرفه‌ای عربستان و فتح جام پادشاهی.

با این حال، فصل جدید برای او و تیمش خوش‌یمن نبود. الاتحاد در نیمه‌نهایی سوپرکاپ عربستان مغلوب النصر شد و از رقابت‌ها کنار رفت. سپس در لیگ نیز برای بار دوم مقابل همین حریف شکست خورد. این نتایج باعث شد الاتحاد پس از گذشت چند هفته در رتبه سوم جدول قرار بگیرد و سه امتیاز کمتر از النصر به دست بیاورد.

