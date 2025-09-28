خبرگزاری کار ایران
پایان بحران مصدومان سپاهان؛ بازگشت ۵ بازیکن کلیدی بعد از فیفادی

پایان بحران مصدومان سپاهان؛ بازگشت ۵ بازیکن کلیدی بعد از فیفادی
سپاهان که در هفته‌های اخیر با غیبت همزمان شش بازیکن اصلی تحت فشار بود، به‌زودی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، مصدومیت ۶ بازیکن سپاهان در هفته‌های اخیر به چالش بزرگی برای محرم نویدکیا سرمربی طلایی‌پوشان تبدیل شده، اما زمان بازگشت مصدومان مشخص است. سیدحسین حسینی، ایوان سانچز، میلاد زکی‌پور، جواد آقایی‌پور، هادی محمدی و کاوه رضایی، بازیکنان مصدوم سپاهان بودند که در این میان تنها آقایی‌پور به شرایط بازی رسیده و روز گذشته دقایقی کوتاه مقابل خیبر خرم‌آباد به میدان رفت. تمامی بازیکنان مصدوم این تیم بعد از فیفادی ماه جاری و برای دیدار با استقلال خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر آماده حضور در ترکیب طلایی‌پوشان هستند.

 

