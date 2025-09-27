خبرگزاری کار ایران
تیم کشتی فرنگی نوجوانان تهران راهی ارمنستان می‌شود

تیم کشتی فرنگی نوجوانان تهران راهی ارمنستان می‌شود
تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان تهران در رقابت های بین المللی جام خاچاتوریان ارمنستان شرکت می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، آخرین تمرین این تیم دیروز (جمعه) در سالن شهید شاعری برگزار شد.

این تمرین با حضور علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، قاسم علی عسگری رئیس هیئت کشتی استان تهران، اسرافیل دودانگه، علیرضا رضایی و حبیب اخلاقی برگزار شد.

ترکیب تیم اعزامی استان تهران به رقابت‌های جام خاچاتوریان ارمنستان به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: سینا غفوری

۴۸ کیلوگرم: امیرمهدی قادری

۵۱ کیلوگرم: سبحان میرزایی

۵۵ کیلوگرم: علی‌اصغر زعفرانی

۶۰ کیلوگرم: نیما ثنایی

۶۵ کیلوگرم: طاها داوری

۷۲ کیلوگرم: اشکان پشتام

۸۰ کیلوگرم: سیدمحمدحسین حسینی

۹۲ کیلوگرم: علیرضا سلطانی

۱۱۰ کیلوگرم: مسیحا اردستانی

مربیان: ستار عباسی، ناصر سلیمانی و میثم نوشادی

سرپرست: مهدی (سالار) آقاولی

