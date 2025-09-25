به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر سیرجان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل فولاد خوزستان ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده تیم، از کیفیت بازیکنان و همدلی تیمش سخن گفت و تاکید کرد که حضور گل‌گهر در جمع تیم‌های مدعی لیگ، دور از دسترس نیست.

تارتار با خوشامدگویی به یحیی گل‌محمدی و حمید مطهری، اظهار داشت: امیدوارم میزبان خوبی برای دوستان خوبم و تیم فولاد باشیم.

او درباره اهمیت این بازی گفت: این مسابقه مقابل تیمی با برنامه و تاکتیک مشخص است و از هواداران می‌خواهم که تیم را تنها نگذارند. باید با هوشمندی بازی کنیم.

سرمربی گل‌گهر با اشاره به شروع خوب فصل تیمش افزود: با وجود بازیکنان باکیفیت، اتحاد و جو فوق‌العاده‌ای در تیم حاکم است و از بزرگ‌ترهای تیم برای ایجاد انسجام تشکر می‌کنم.

تارتار درباره خط حمله تیمش نیز گفت: شرایط بهتری داریم و از مدیریت بابت جذب بازیکنان باکیفیت تشکر می‌کنم. امیدوارم با اتحاد موجود، هفته به هفته پیشرفت کنیم.

وی در مورد وضعیت مصدومیت‌ها عنوان کرد: مصدومیت‌ها جزئی است، چند بازیکن جوان مصدوم هستند و محرومی هم نداریم.

سرمربی گل‌گهر در پایان با بیان اینکه از نظر بودجه قابل قیاس با تیم‌های مدعی نیستند، افزود: اما از لحاظ تیمی و فردی توانایی داریم و هیچ چیز برای ما دور از دسترس نیست.

انتهای پیام/