تارتار: گل‌گهر با اتحاد و کیفیت بازیکنان، هیچ چیز برایش دور از دسترس نیست

تارتار: گل‌گهر با اتحاد و کیفیت بازیکنان، هیچ چیز برایش دور از دسترس نیست
مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر سیرجان، پیش از دیدار حساس تیمش مقابل فولاد خوزستان از همدلی و کیفیت بازیکنان تیمش سخن گفت و تأکید کرد که با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، رسیدن به جمع مدعیان لیگ برای گل‌گهر غیرممکن نیست.

به گزارش ایلنا،  مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر سیرجان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل فولاد خوزستان ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده تیم، از کیفیت بازیکنان و همدلی تیمش سخن گفت و تاکید کرد که حضور گل‌گهر در جمع تیم‌های مدعی لیگ، دور از دسترس نیست.

تارتار با خوشامدگویی به یحیی گل‌محمدی و حمید مطهری، اظهار داشت: امیدوارم میزبان خوبی برای دوستان خوبم و تیم فولاد باشیم.

 او درباره اهمیت این بازی گفت: این مسابقه مقابل تیمی با برنامه و تاکتیک مشخص است و از هواداران می‌خواهم که تیم را تنها نگذارند. باید با هوشمندی بازی کنیم.

سرمربی گل‌گهر با اشاره به شروع خوب فصل تیمش افزود: با وجود بازیکنان باکیفیت، اتحاد و جو فوق‌العاده‌ای در تیم حاکم است و از بزرگ‌ترهای تیم برای ایجاد انسجام تشکر می‌کنم.

تارتار درباره خط حمله تیمش نیز گفت: شرایط بهتری داریم و از مدیریت بابت جذب بازیکنان باکیفیت تشکر می‌کنم. امیدوارم با اتحاد موجود، هفته به هفته پیشرفت کنیم.

وی در مورد وضعیت مصدومیت‌ها عنوان کرد: مصدومیت‌ها جزئی است، چند بازیکن جوان مصدوم هستند و محرومی هم نداریم.

سرمربی گل‌گهر در پایان با بیان اینکه از نظر بودجه قابل قیاس با تیم‌های مدعی نیستند، افزود: اما از لحاظ تیمی و فردی توانایی داریم و هیچ چیز برای ما دور از دسترس نیست.

