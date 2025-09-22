خبرگزاری کار ایران
رونالدو پس از هزارمین گل از فوتبال خداحافظی می‌کند؟

مربی پیشین منچستریونایتد پیش‌بینی کرد دروازه‌بان‌ها حاضرند گل تاریخی هزارم کریستیانو رونالدو را دریافت کنند تا نامشان در تاریخ ماندگار شود و این لحظه می‌تواند پایان دوران حرفه‌ای ستاره النصر و پرتغال باشد.

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو در آستانه رسیدن به رکورد بی‌سابقه هزار گل قرار دارد و رنه مولنستین، مربی سابق او در منچستریونایتد، معتقد است فوق‌ستاره ۴۰ ساله پس از تحقق این دستاورد تصمیم به بازنشستگی خواهد گرفت. رونالدو که بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان و فوتبال ملی مردان است، همچنان با حفظ استانداردهای بالای فردی به دنبال تثبیت بیشتر میراث خود است.

مولنستین اظهار داشت: «اگر این گل هزارم به شکل خاصی زده شود، مثلاً برای تیم ملی پرتغال، همه دنیا آن را تماشا خواهند کرد. تصور کنید دروازه‌بانی باشید که در این صحنه قرار دارد، شاید حتی بخواهید اجازه دهید توپ وارد دروازه شود چون به عنوان گلر گل هزارم رونالدو در تاریخ ثبت می‌شوید.»

رونالدو قراردادی دو ساله با النصر امضا کرده که تا ۲۰۲۷ ادامه دارد اما مولنستین معتقد است پایان دوران درخشان او ممکن است زودتر رقم بخورد: «آنچه کریستیانو به دست آورده بی‌نظیر است، به‌ویژه در فوتبال مدرن با چنین سرعت و فشاری. همچنان دیدن او در این سطح فوق‌العاده است. او وقتی برای پرتغال بازی می‌کند شور و انگیزه‌ای ویژه دارد. تیم ملی هم پذیرفته که او دیگر ۲۸ ساله نیست اما همچنان گلزن و تعیین‌کننده است. به نظرم او تا گل هزارم بازی خواهد کرد و همان لحظه تصمیم به خداحافظی می‌گیرد.»

رونالدو به احتمال فراوان در جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر کنار رقیب ابدی‌اش لیونل مسی حضور خواهد داشت؛ دو اسطوره‌ای که باوجود سن بالا همچنان نشانه‌ای از توقف در مسیر درخشان خود بروز نداده‌اند. گفته می‌شود مسی نیز قراردادش با اینتر میامی را تمدید خواهد کرد تا تقابل این دو نام بزرگ برای مدتی دیگر ادامه پیدا کند.

