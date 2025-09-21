حضور جنجالی ریکاردو آلوز در دیدار تراکتور و سپاهان

به گزارش ایلنا، سپاهان بی‌توجه به سایه شکایت تراکتور، آلوز را در ترکیب اصلی قرار داده و این تصمیم می‌تواند آغازگر جنجالی تازه باشد. آلوز که نزدیک به ۱۰۰ بازی برای تراکتور انجام داده، پس از جدایی از تبریز حتی بخشی از دنبال‌کنندگان اینستاگرام خود را از دست داد و حالا رویارویی او با تیم سابقش حساسیت‌های زیادی برانگیخته است.

گفته می‌شود در صورت ناکامی تراکتور در این مسابقه، باشگاه تبریزی قصد دارد با طرح شکایت، حضور آلوز را مصداق استفاده از بازیکن غیرمجاز تلقی کند.

