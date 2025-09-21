خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز اردوی تیم ملی فوتسال بانوان با ۱۹ بازیکن

آغاز اردوی تیم ملی فوتسال بانوان با ۱۹ بازیکن
کد خبر : 1688906
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای آماده‌سازی حضور در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین و رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی، از سوم مهرماه اردوی سه‌روزه‌ای را در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتسال بانوان ایران در مسیر آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین، نخستین اردوی خود را زیر نظر شهرزاد مظفر برگزار خواهد کرد. این اردو از سوم مهر به مدت سه روز در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

برای این مرحله از اردو ۱۹ بازیکن دعوت شده‌اند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

  • از تهران: فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان، نسا احدی و مریم سید

  • از هرمزگان: فرشته کریمی، نسمیه سادات غلامی، فرشته خسروی و فاطمه رحمتی

  • از خوزستان: الهام عنافجه، طاهره مهدی‌پور، عاطفه برقی، شیرین صفار، زهرا لطف‌آبادی، سارا شیربیگی و زهرا کیانی

  • از کرمان: مهسا کمالی

  • از کهگیلویه و بویراحمد: مهدیه محمودی‌نیا

جام جهانی فوتسال زنان از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در شهر مانیل فیلیپین برگزار می‌شود. ایران در نخستین دیدار خود روز دوم آذر مقابل برزیل قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی