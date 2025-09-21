آغاز اردوی تیم ملی فوتسال بانوان با ۱۹ بازیکن
تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای آمادهسازی حضور در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین و رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی، از سوم مهرماه اردوی سهروزهای را در مرکز ملی فوتبال آغاز میکند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در مسیر آمادهسازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین، نخستین اردوی خود را زیر نظر شهرزاد مظفر برگزار خواهد کرد. این اردو از سوم مهر به مدت سه روز در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
برای این مرحله از اردو ۱۹ بازیکن دعوت شدهاند که اسامی آنها به شرح زیر است:
-
از تهران: فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان، نسا احدی و مریم سید
-
از هرمزگان: فرشته کریمی، نسمیه سادات غلامی، فرشته خسروی و فاطمه رحمتی
-
از خوزستان: الهام عنافجه، طاهره مهدیپور، عاطفه برقی، شیرین صفار، زهرا لطفآبادی، سارا شیربیگی و زهرا کیانی
-
از کرمان: مهسا کمالی
-
از کهگیلویه و بویراحمد: مهدیه محمودینیا
جام جهانی فوتسال زنان از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در شهر مانیل فیلیپین برگزار میشود. ایران در نخستین دیدار خود روز دوم آذر مقابل برزیل قرار خواهد گرفت.