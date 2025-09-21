چرا سیدورف در تمرین استقلال حاضر شد؟

به گزارش ایلنا، استقلال روز گذشته آخرین تمرین خود پیش از دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان را در کمپ زنده‌یاد ناصر حجازی برگزار کرد. تمرین با صحبت‌های ابتدایی ریکاردو ساپینتو آغاز شد و بازیکنان سپس زیر نظر مربیان به گرم کردن و مرور برنامه‌های تاکتیکی پرداختند. دروازه‌بان‌ها نیز به طور اختصاصی با مربی خود کار کردند.

ویژه‌ترین اتفاق این جلسه تمرینی حضور کلارنس سیدورف، ستاره پیشین فوتبال جهان بود. او که به‌عنوان مشاور فنی استقلال فعالیت می‌کند، از نزدیک عملکرد بازیکنان را تماشا کرد و گفت‌وگویی کوتاه با ساپینتو داشت. حضور چهره‌ای بین‌المللی مانند سیدورف انگیزه زیادی در میان بازیکنان ایجاد کرد تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند.

سیدورف پس از پایان تمرین در نشستی مشترک با مدیران باشگاه شرکت کرد تا شکست سنگین برابر الوصل را از منظر فنی بررسی کند و راهکارهایی برای بهبود شرایط ارائه دهد.

استقلال اکنون با ۴ امتیاز از سه بازی در رده دهم جدول قرار دارد و امروز باید برابر پیکان به میدان برود؛ دیداری که می‌تواند نقطه بازگشت آبی‌ها به مسیر موفقیت باشد.

