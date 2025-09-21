به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای هفته نهم لیگ برتر روسیه، دینامو ماخاچ قلعه شنبه شب در ورزشگاه آنژی آرنا میزبان لوکوموتیو مسکو بود. تیم مهمان در نیمه اول به گل رسید و با وجود ۱۰ نفره شدن در دقیقه ۶۵، تا ثانیه‌های پایانی برتری‌اش را حفظ کرد.

اما در وقت‌های اضافه محمدجواد حسین‌نژاد با گرفتن یک خطا در کنار محوطه جریمه جریان بازی را تغییر داد. ضربه ایستگاهی حاصل از این صحنه پس از یک ریباند توسط میرو به گل تبدیل شد تا نتیجه به تساوی یک بر یک برسد.

این نمایش درخشان باعث شد حسین‌نژاد به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود. او پیش از این دیدار نیز در هشت مسابقه دینامو دو گل زده و یک پاس گل داده بود و حالا برای دومین بار در فصل جاری عنوان MVP را به دست آورد.

با این نتیجه، دینامو ماخاچ قلعه ۹ امتیازی شد و با صعود دو پله‌ای در رده دهم جدول لیگ برتر روسیه قرار گرفت.

