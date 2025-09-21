خبرگزاری کار ایران
پیروزی هفت گله آلومینیوم اراک برابر استقلال دلیجان

پیروزی هفت گله آلومینیوم اراک برابر استقلال دلیجان
آلومینیوم با هفت گل، استقلال دلیجان را در دیداری دوستانه در هم کوبید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آلومینیوم اراک عصر امروز (شنبه) در زمین چمن برق‌باختر میزبان استقلال دلیجان، نماینده استان مرکزی در مرحله نخست جام حذفی بود و موفق شد در یک مسابقه دوستانه به پیروزی پرگل ۷ بر صفر دست یابد.

مجتبی حسینی در این دیدار ترکیب خود را از بازیکنانی تشکیل داد که روز گذشته مقابل استقلال خوزستان در لیگ برتر کمتر به میدان رفته یا نیمکت‌نشین بودند. همین فرصت باعث شد آن‌ها نمایش هجومی و پرانرژی داشته باشند و در نهایت با هفت گل از زمین خارج شوند.

گل‌های آلومینیوم در این مسابقه توسط عرفان خدادادیان (۲ گل)، ساسان حسینی، سید محمدرضا حسینی، امیرمهدی عبدلی، علیرضا کمندلو و امیرحسین فرخی به ثمر رسید.

پس از این بازی، حسینی یک روز استراحت به بازیکنان داد و تمرینات اراکی‌ها از روز دوشنبه برای دیدار حساس هفته پنجم لیگ برتر برابر ذوب‌آهن آغاز خواهد شد.

