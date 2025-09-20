بیانیه باشگاه پرسپولیس برای قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در بیانیه خود نوشت: بعد از کشتی آزاد نوبت به فرنگی‌کاران کشورمان رسید تا پرچم ایران را در مسابقات جهانی کشتی به اهتزار درآورند. آن‌ها نیز به قهرمانی زودهنگام دست یافتند و با شکستن طلسمی که یازده سال به طول انجامیده بود بار دیگر عنوان نخست رقابت‌ها را به نام ایران ثبت کردند تا هموطنان عزیزشان را شاد کنند.

حالا با کُشتی باد به بادبان کشتی ورزش ایران می‌وزد. کشتی‌گیران خوش غیرت تیم ملی کشتی ایران در زاگرب ۲۰۲۵ کاری کردند کارستان و با برنامه ریزی خوبی که در سال‌های اخیر انجام شد برای نخستین بار در هر دو رشته به قهرمانی جهان دست یافتند.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران، نخستین بار در مسابقات جهانی ۲۰۱۴ ازبکستان به عنوان قهرمانی جهان دست یافته بود و آن را برای دومین بار تکرار کرد. باشگاه پرسپولیس این قهرمانی را به ملت شریف ایران، اهالی ورزش و کشتی، فدراسیون و به ویژه مربیان و کشتی‌گیران تیم ملی کشورمان تبریک می‌گوید.

انتهای پیام/