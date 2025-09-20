خبرگزاری کار ایران
سردار آزمون: گل من هدیه‌ای به هواداران شباب الاهلی بود

سردار آزمون: گل من هدیه‌ای به هواداران شباب الاهلی بود
ستاره ایرانی شباب الاهلی پس از چهار ماه دوری به میادین برگشت و با ضربه سری تماشایی، تیمش را در حساس‌ترین لحظه به صدر جدول لیگ امارات رساند.

به گزارش ایلنا، بازگشت سردار آزمون به میادین پس از چند ماه مصدومیت، به شکلی رؤیایی و سرنوشت‌ساز رقم خورد. مهاجم ایرانی شباب الاهلی که بیش از چهار ماه دور از فوتبال بود، در دربی دبی مقابل النصر تنها چند دقیقه فرصت حضور در زمین پیدا کرد اما با ضربه سری تماشایی در دقیقه ۹۵، نتیجه بازی را تغییر داد و پیروزی ارزشمندی را برای تیمش به ارمغان آورد.

این گل نه تنها پایانی شیرین بر یک جدال نفس‌گیر بود، بلکه بار دیگر نشان داد آزمون بازیکنی است که حتی با حضور کوتاه می‌تواند تعیین‌کننده باشد. شباب الاهلی با این برد ۱۰ امتیازی شد و بالاتر از رقیب سنتی‌اش به صدر جدول لیگ ادنوک صعود کرد تا عزمش برای تکرار قهرمانی روشن‌تر شود.

آزمون پس از مسابقه در گفت‌وگویی کوتاه از سختی‌های دوران مصدومیت گفت: خیلی سخت کار کردم و بعضی شب‌ها حتی نمی‌خوابیدم تا زودتر برگردم. او همچنین درباره بازی افزود: النصر تیم خیلی خوبی است، اما ما بیشتر حمله کردیم و در نهایت برنده شدیم.

ستاره ایرانی درباره شرایط سخت لیگ هم اظهار داشت: در این آب و هوا نفس کشیدن دشوار است، اما همه بازیکنان سخت تلاش می‌کنند تا هر بار بهتر بازی کنیم.

در خصوص شادی پس از گلش نیز تأکید کرد: این شادی برای هواداران بود. آن‌ها به من انرژی دادند و می‌خواستم تشکر کنم. اما در فوتبال همیشه روزی هست که گل می‌زنیم و روزی که نمی‌زنیم. مهم تلاش بازیکنان است که سال گذشته چهار جام برای این تیم به دست آوردند.

