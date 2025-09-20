منچستریونایتد 2-1 چلسی: شیاطین سرخ بالاخره بردند

به گزارش ایلنا، دیدار حساس منچستریونایتد و چلسی در ‌اولدترافورد با اتفاقات عجیب و لحظاتی دراماتیک همراه بود. ‌اخراج‌های زودهنگام، گل‌های جنجالی و باران شدید زمین بازی را ‌تبدیل به صحنه‌ای پرحادثه کرد که در نهایت با برتری ۲–۱ شیاطین ‌سرخ به پایان رسید‎.‎

یونایتد با انرژی بازی را آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی روی دروازه ‌چلسی خطرساز شد. دقیقه ۳، امبومو با ضربه سر دروازه سانچز را ‌تهدید کرد اما توپ از روی خط دفع شد. دو دقیقه بعد بازی به شکلی ‌ناگهانی دگرگون شد: روبرت سانچز، دروازه‌بان چلسی، با خروجی ‌اشتباه، بیرون محوطه امبومو را متوقف کرد و کارت قرمز مستقیم ‌گرفت. چلسی خیلی زود ده‌نفره شد و مربی‌اش مجبور به تغییر ‌سیستم شد و در عین حال یورگنسن درون دروازه ایستاد. ‌

برتری عددی یونایتد خیلی زود به ثمر نشست. دقیقه ۱۴، ارسال آماد ‌در محوطه جریمه با ضربه نهایی برونو فرناندز همراه شد تا کاپیتان ‌شیاطین سرخ گل اول را بزند. داور پس از بررسی‎ VAR ‎گل را تأیید کرد ‌و اولدترافورد منفجر شد‎.‎

فشار میزبان ادامه یافت. دقیقه ۳۷، در شلوغی محوطه، توپ به ‌کاسمیرو رسید و او از فاصله نزدیک دروازه را گشود تا نتیجه ۲–۰ ‌شود. هافبک برزیلی تا این لحظه روزی فوق‌العاده را پشت سر ‌می‌گذاشت؛ اما چند دقیقه بعد همه‌چیز برای او تغییر کرد‎.‎

لحظاتی پیش از پایان نیمه و در وقتهای تلف‌شده، کاسمیرو که در ‌دقیقه ۱۹ کارت زرد گرفته بود، در میانه زمین روی آندری سانتوس ‌خطا کرد و داور دومین کارت زرد را به او نشان داد. اخراج کاسمیرو ‌باعث شد هر دو تیم با ده بازیکن به رختکن بروند. نکته تاریخی ‌این‌که کاسمیرو اولین بازیکن یونایتد شد که در یک نیمه هم گل ‌می‌زند و هم اخراج می‌شود؛ رکوردی که از زمان امانوئل آدبایور در سال ‌‌۲۰۱۲ در لیگ برتر تکرار نشده بود‎.‎

نیمه دوم با زمین آب‌گرفته و پاس‌های ناقص آغاز شد. چلسی با ‌وجود کم داشتن یک بازیکن سعی کرد فشار بیاورد و چند بار روی ‌دروازه باییندیر خطر ایجاد کرد. یک بار هم توپ فوفانا وارد دروازه شد ‌اما گل چلسی به‌خاطر آفساید مردود اعلام شد. در سمت مقابل، ‌فرناندز می‌توانست کار را برای شیاطین سرخ تمام کند اما شوت ‌محکم او را یورگنسن به زیبایی مهار کرد‎.‎

در دقیقه ۸۰، تلاش‌های چلسی جواب داد. سانتر تماشایی ریس ‌جیمز از سمت راست با ضربه تمام‌کننده چالوبا به تور دروازه نشست ‌و اختلاف به حداقل رسید. بعد از این گل بازی بار دیگر جان گرفت و ‌یونایتد که نیمه دوم را کسل‌کننده آغاز کرده بود، زیر فشار قرار گرفته ‌بود. ‌

چلسی در دقایق پایانی توپ و میدان را در اختیار داشت و به دنبال ‌گل تساوی می‌گشت. سانترهای پیاپی و حملات سریع آنها خط دفاع ‌یونایتد را چندین بار به لرزه انداخت، اما واکنش به‌موقع مدافعان و ‌باییندیر مانع شد. تعویض‌های روبن آموریم، از جمله ورود ماینو به ‌جای فرناندز، کمک کرد تا تیم مقاومت کند و نتیجه حفظ شود‎.‎

در نهایت، سوت پایان با برتری ۲–۱ یونایتد به صدا درآمد. شیاطین ‌سرخ سه امتیاز حیاتی گرفتند، هرچند بازی برای آنها می‌توانست ‌راحت‌تر تمام شود. برای چلسی، اخراج زودهنگام سانچز همه ‌نقشه‌ها را بر هم زد، اما آنها با گل چالوبا نشان دادند که در هر ‌شرایطی می‌توانند بجنگند‎.‎

این مسابقه جذاب و جنجالی بار دیگر نشان داد لیگ برتر در هر ‌مسابقه‌ای می‌تواند شاهد درام‌های غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ از گلزنی ‌و اخراج کاسمیرو تا دلاوری یورگنسن و تلاش‌های بی‌امان چلسی، ‌همه‌چیز دست به دست هم داد تا اولدترافورد شبی فراموش‌نشدنی ‌را تجربه کند‎

