سردار آزمون الاهلی را به صدر رساند

به گزارش ایلنا،  امروز استادیوم آل‌مکتوم میزبان دربی دبی بود، جایی که النصر آبی‌پوش برای حفظ صدرنشینی مقابل شباب الاهلی پرستاره تلاش می‌کرد. النصر با یک امتیاز بیشتر از الاهلی، حتی با تساوی هم می‌توانست جایگاهش را حفظ کند.

مهم‌ترین غایب النصر مهدی قایدی بود که به دلیل مصدومیت دیدار را از دست داد، اما سردار آزمون پس از سه ماه مصدومیت، آماده بازگشت به میادین شد و در لیست ۲۰ نفره تیم حضور داشت.

نیمه اول با برتری موقعیت‌های الاهلی دنبال شد، اما فرصت‌های شاخصی مانند شوت موناس دابور و موقعیت گلاوبر لیما با مهار دروازه‌بان یا خط دفاع حریف به گل تبدیل نشد و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم، النصر حملاتی داشت و موناس دابور در دقیقه ۷۱ روی پاس سعید عزت‌اللهی شانس گلزنی پیدا کرد، اما دروازه‌بان حریف توپ را مهار کرد. سردار آزمون در دقیقه ۷۵ وارد زمین شد تا اولین بازی این فصل خود را انجام دهد.

با نزدیک شدن به دقایق پایانی، الاهلی فشار بیشتری آورد و ضربه سر عزت‌اللهی در دقیقه ۸۹ نیز به گل تبدیل نشد. سرنوشت بازی در دقیقه ۹۰+۵ رقم خورد. کرنر ارسالی از سمت راست، با ضربه سر دیدنی سردار آزمون وارد دروازه شد و الاهلی را ۱-۰ پیش انداخت.

این گل نشان داد که سردار می‌تواند در بازی‌های حساس تفاوت ایجاد کند. با این برد، الاهلی ۱۰ امتیازی شد و بالاتر از النصر به صدر جدول لیگ ادنوک صعود کرد.

