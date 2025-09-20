حمایت تمام قد چادرملو از حنیف عمران زاده

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران بدون گل به پایان رسید، اما حنیف عمران‌زاده، مربی و دستیار محمدسعید اخباری، یکی از چهره‌های ویژه این مسابقه بود. او که سابقه سال‌ها بازی در استقلال و حضور در دربی‌های حساس را دارد، بار دیگر با شعارهای تند و توهین‌آمیز هواداران پرسپولیس روبه‌رو شد، هرچند در طول بازی کاملاً آرام و متمرکز بر وظایف مربیگری خود بود.

در دوران بازیکنی، عمران‌زاده به دلیل نتایج مثبت برابر پرسپولیس با پیراهن استقلال، همواره یکی از هدف‌های شعارهای منفی هواداران سرخ‌پوش بوده است و این تجربه دیروز نیز تکرار شد. این اتفاق نشان می‌دهد تقابل‌های قدیمی هنوز در ذهن بخشی از هواداران زنده مانده و بر فضای مسابقات امروز تأثیر دارد.

با این حال، هواداران چادرملو اردکان با تشویق‌های پرشور و سر دادن نام عمران‌زاده، نشان دادند که او تنها نیست و حمایت تیمش را در سخت‌ترین شرایط پشت سر دارد. باشگاه چادرملو نیز با انتشار ویدئویی از این لحظات و متنی با عنوان حنیف عمران‌زاده؛ آرامش در میدان پرتنش به این موضوع واکنش نشان داد و پشتوانه هواداران خودی را به او یادآوری کرد.

انتهای پیام/