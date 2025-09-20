هفته چهارم سری آ ایتالیا
ورونا 1-1 یوونتوس: توقف بیانکونری در خارج از خانه
یوونتوس در شبی که فرصتهای زیادی را از دست داد نزدیک بود از ورونا ببازد و اگر مردود شدن گل دوم ورونا نبود بازی با تساوی 1-1 به پایان نمیرسید.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای هلاس ورونا و یوونتوس در ورزشگاه مارکآنتونی بنتهگودی با تساوی ۱–۱ به پایان رسید؛ دیداری پرهیجان که در آن هر دو تیم فرصتهای بسیاری داشتند و تصمیمات داوری بارها تعیینکننده شد.
یووه بازی را پرانرژی آغاز کرد و در دقیقه ۱۹ با درخشش فرانسیسکو کونسیسائو به گل رسید. ستاره پرتغالی با یک حرکت انفرادی از سمت راست، دو مدافع را جا گذاشت و با ضربهای زمینی و دقیق توپ را از میان دستهای مونتیپو گذراند و حساب کار را ۱–۰ کرد.
پس از گل، ورونا فشار را افزایش داد و بارها روی دروازه دیگرگوریو خطر ایجاد کرد، اما واکنشهای مطمئن دروازهبان یوونتوس مانع گلزنی آنها شد.
اوج تنش نیمه اول در دقیقه ۴۱ رقم خورد؛ توپ ارسالی با پرتاب بلند اوت دستی به دست ژوائو ماریو برخورد کرد و پس از بازبینی VAR، داور نقطه پنالتی را نشان داد. دو دقیقه بعد، گیفت اوربان پشت توپ ایستاد و با ضربهای محکم که به تیرک هم خورد و وارد دروازه شد، کار را به تساوی کشاند. این گل، نیمه اول را با نتیجه ۱–۱ به پایان رساند.
در نیمه دوم، یوونتوس با تغییرات تاکتیکی فشار را بالا برد. موقعیتهای خطرناکی برای ولاهوویچ و سپس یلدیز ایجاد شد، اما هر بار یا مونتیپو واکنش نشان داد یا مدافعان ورونا توپ را دور کردند.
در دقیقه ۵۳ ضربه تماشایی یلدیز با شجاعت نونیز روی خط دروازه ورونا دفع شد. دقایقی بعد، اوربان باز هم با فرارهای سریعش مدافعان بیانکونری را آزار داد و دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضرباتش یا به بیرون رفت یا از کنار تیر عبور کرد.
ورونا حتی در دقیقه ۶۷ به گل دوم رسید؛ روی یک کرنر، توپ با ضربه سر نونیز به تیر اول رفت و سردار آن را وارد دروازه کرد، اما پس از بررسی VAR این گل به دلیل موقعیت آفساید مردود شد. این صحنه اعتراض شدید کادر فنی ورونا را به همراه داشت تا جایی که سوجلیانو، مدیر ورونا، با کارت قرمز مستقیم از کنار زمین اخراج شد.
در دقایق پایانی، دو تیم دست به تعویضهای هجومی زدند. یوونتوس اودا و آدزیچ را وارد میدان کرد و ورونا هم با حضور کاستانوس و نیاسه به دنبال تغییر نتیجه بود. در دقیقه ۸۶، کامبیاسو روی سانتر اودا در موقعیتی عالی توپ را به شکلی عجیب از دست داد تا تنها یک کرنر نصیب یووه شود؛ فرصتی طلایی که از دست رفت.
در نهایت، تلاش دو تیم ثمری نداشت و بازی پرتنش با نتیجه ۱–۱ به پایان رسید؛ تساویای که اگرچه یوونتوس را در کورس نگه داشت، اما بار دیگر مشکلات این تیم در تمامکنندگی و استفاده از موقعیتها را به نمایش گذاشت.