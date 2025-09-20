پوستر استقلال برای طلای جهانی هادی ساروی
باشگاه استقلال با انتشار پوستر اختصاصی، قهرمانی هادی ساروی در رقابتهای جهانی کشتی فرنگی را به این قهرمان ارزنده و مردم ایران تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، هادی ساروی، فرنگیکار شایسته ایران، در رقابتهای جهانی موفق شد با اقتدار مدال طلای وزن ۹۷ کیلوگرم را از آن خود کند و بار دیگر نام ایران را در عرصه بینالمللی پرآوازه سازد.
به دنبال این افتخار بزرگ، باشگاه استقلال ایران با انتشار پوستر ویژهای از ساروی، این موفقیت ارزشمند را به این قهرمان پرافتخار، جامعه کشتی کشور و مردم عزیز ایران تبریک گفت.
در متن پیام باشگاه آمده است: «طلای جهانی برای قهرمان آبیدل. باشگاه استقلال ایران قهرمانی ارزشمند هادی ساروی در رقابتهای جهانی کشتی فرنگی را به این قهرمان پرافتخار، جامعه کشتی و مردم عزیز ایران تبریک میگوید.»
باشگاه استقلال در پایان برای این قهرمان ملی، آرزوی موفقیتهای بیشتر در ادامه مسیر ورزشیاش داشت و تأکید کرد که افتخارات او مایه غرور و شادی ملت ایران است.